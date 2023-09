'Ovo što se događa u Dinamu je sunovrat. Mamić bi doprinio klubu, a Šimića nitko ne može smijeniti'

Član Izvršnog odbora hrvatskog prvaka Dinama Damir Zorić u Novom danu na N1 televiziji govorio je o stanju u Dinamu i osvrnuo se na Zdravka Mamića te na Darija Šimića.

- Prošle europske sezone Dinamo je u Zagrebu igrao s Milanom, Salzburgom i Chelseajem kojeg je i pobijedio. Niti godinu dana od toga, Dinamo će ovdje igrati s Plzenom, Astanom i kosovskim Balkanijem. Čast tim klubovima, ali to nije ona razina na kojoj smo igrali do prije godinu dana. Eto to se događa s Dinamom - rekao je Zorić za N1.

- Uprava i jedan dio bivšeg Izvršnog odbora koji se zove Savjet koji je nelegitimno tijelo. Dinamo nema sada ona tijela koja bi prema Statutu trebao imati. Teško je odgovoriti na to pitanje. Ono što nas najviše brine jest što se događa s klubom i kamo ide, to je jedan očiti sunovrat - smatra Zorić.

- Nikad neću reći da Mamića ne poznajem, bio bih najveća hulja da to kažem. Žao mi je zbog toga što mu se dogodilo, ne mogu pomoći, ali neosporno je da čovjek zna taj nogometni posao, da je ta njegov karizmatična ludnost doprinijela rastu Dinama. Sada vidimo kako to ide dolje jer su klub uzeli u upravljanje ljudi koji taj posao ne znaju - kazao je i spomenio Darija Šimića koji je zadužen za sportski sektor.

- Mislim da Šimića nitko u ovom trenutku ne može smijeniti jer prema statutu, članove uprave smjenjuje Izvršni odbor kojeg od trećeg mjeseca ove godine nema.

