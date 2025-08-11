Jeste li ga vidjeli? Josip je nestao na području Požege

Josip Vidović nestao je u nedjelju, 10. kolovoza, u Požegi. Kako stoji na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba, muškarac se udaljio s adrese prebivališta u nepoznatom pravcu. Visok je oko 180 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči. Njegov se nestanak vodi u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", stoji na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.