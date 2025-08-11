Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
BREAKING
VIDEO Borba s ogromnom buktinjom kod Jesenica, stižu prve snimke: Brane se kuće na više lokacija, situacija je alarmantna
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAŽE GA

Jeste li ga vidjeli? Josip je nestao na području Požege

Josip Vidović
Foto: nestali.gov.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
11.08.2025.
u 07:59

Visok je oko 180 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči

Josip Vidović nestao je u nedjelju, 10. kolovoza, u Požegi. Kako stoji na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba, muškarac se udaljio s adrese prebivališta u nepoznatom pravcu. Visok je oko 180 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči. Njegov se nestanak vodi u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", stoji na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Ključne riječi
Požega nestala osoba nestanak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još