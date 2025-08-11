Pronađeno tijelo starije žene u potoku nedaleko od Jastrebarskog. Policija isključuje kazneno djelo

Jučer u večernjim satima je u potoku u mjestu Volavje, nedaleko Jastrebarskog, pronađeno beživotno tijelo 85-godišnje žene.
Policijska uprava zagrebačka izvijestila je da pregledom mjesta događaja nisu zabilježeni nikakvi tragovi koji bi ukazivali na kazneno djelo kao uzrok smrti.
"Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku" stoji u policijskom priopćenju.Vatrogasci javljaju: "DVD 'Dalmacija Dugi Rat' - pauza! Krilo - spašeno!"
5
nevjerojatan život gabi novak
Djetinjstvo glazbene dive obilježeno je tragedijom, oca su joj ubili, a odrasla je u sobičku
i dalje privlači pažnju
Bio je jedan od najpopularnijih voditelja: Evo gdje je, što radi i kako danas izgleda Siniša Cmrk
LUKSUZ I MEDITERANSKI ŠARM
FOTO Ova dizajnerska vila uz more s panoramskim pogledom ostavlja bez daha, nalazi se na samoj Opatijskoj rivijeri
POVIJESNI FENOMEN