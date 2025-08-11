Naši Portali
U MJESTU VOLAVJE

Pronađeno tijelo starije žene u potoku nedaleko od Jastrebarskog. Policija isključuje kazneno djelo

Ilustracija
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.08.2025.
u 13:10

"Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku" stoji u policijskom priopćenju.

Jučer u večernjim satima je u potoku u mjestu Volavje, nedaleko Jastrebarskog, pronađeno beživotno tijelo 85-godišnje žene.

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je da pregledom mjesta događaja nisu zabilježeni nikakvi tragovi koji bi ukazivali na kazneno djelo kao uzrok smrti.

