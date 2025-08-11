Naši Portali
KOD KRIŽNICE

FOTO Policija i HGSS traže 33-godišnjaka koji je nestao u Dravi: Panično je zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine vode

Donja Dubrava: Potraga za tijelom muškarca koji je skočio u Dravu i nije izronio
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
11.08.2025.
u 12:57

Rijeke su najopasnije jer su protočne, imaju virove, usjeke i često mijenjaju svoj tok.

Policija u suradnji s HGSS-om još uvijek traga za 33-godišnjakom koji je nestao u subotu na kupanju u Dravi kod mjesta Križnice, izvijestili su u ponedjeljak iz PU Virovitičko-podravske. Kupao se u subotu oko 17 sati kod visećeg mosta u Križnici, mjesta označenog znakom "Zabranjeno kupanje“, u jednom trenutku panično zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine vode, navodi policija.

Iz MUP-a svake godine tijekom sezone kupanja upozoravaju kupače na moguće opasnosti takvog načina traženja osvježenja, a kao najopasnija područja navode rijeke, jezera, potoke, pa tek onda more.

Rijeke su najopasnije jer su protočne, imaju virove, usjeke i često mijenjaju svoj tok.
