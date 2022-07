Temperature se penju i do 36 °C: Izdana upozorenja zbog toplinskog vala, grmljavinskog nevremena i bure

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i vruće, a u Dalmaciji ponegdje i vrlo vruće. Rano ujutro na krajnjem istoku još je ponegdje moguća kiša i grmljavina, a poslijepodne se očekuje mjestimice umjeren i jak razvoj oblaka uz mogućnost za pljusak uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana puhat će bura, u prvom dijelu dana podno Velebita s jakim i olujnim udarima, a prema jugu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će od 28 do 33 °C, u Dalmaciji i do 36 °C.

Zbog toplinskog vala, DHMZ je izdao narančasto upozorenje za riječku, splitsku i dubrovačku regiju te žuto upozorenje za kninsku regiju.

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi - navodi.

Foto: DHMZ

Narančasto upozorenje izdano je i za Velebitski kanal zbog jake bure koja će poslijepodne oslabjeti te navečer ponovno pojačati.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozorava DHMZ.

Zbog lokalno olujnih udara bure, žuto upozorenje izdano je i za riječku regiju.

- Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom - navodi se.

Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, praćeni olujnim udarima vjetra, mogući su u osječkoj regiji.

Vrijeme u nedjelju

Sutra će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom i uglavnom suho. Vjetar će biti većinom slab, mjestimice do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverozapadni te zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 19, na Jadranu između 23 i 27, a najviša uglavnom od 30 do 35 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i viša, navodi DHMZ.

