Naš reporter iz Londona: Ljudi ovdje očito misle da će se puno toga promijeniti

Na trgu ispred parlamenta u Westminsteru u Londonu počela je proslava Brexita, a na skupu se okupilo nekoliko stotina ljudi.

U Bruxellesu je također spuštena zastava Velike Britanije ispred institucija Europske unije.

Iako se ništa puno neće promijeniti jer cijelu godinu traje prijelazno razdoblje, ljudi u Londonu koji slave Brexit očito misle kako će se puno toga promijeniti, govore da će napokon biti slobodni. S druge strane, Škoti žale zbog izlaska iz EU.

Velika Britanija je podijeljena oko izlaska iz Europske unije zbog toga slavlje niti nije toliko glasno.

Premijer Boris Johnson oko 23 sata obratit će se naciji preko javne televizije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Osjećam se fan-ta-sti-čno! Ujedinjeno Kraljevstvo je nezavisno. Izišli smo iz EU. Bit će to slavlje veće nego na završetku 2. svjetskog rata. Moj otac borio se u Burmi i sjeća se slavlja na ulicama Londona kad se vratio. Ja sam večeras ovdje. Neki možda priželjkuju da se jednom vratimo u EU, ali to se nikad neće dogoditi – ispričao nam je čovjek sa šeširom na glavi koji veliča Brexit i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kaže da se zove Kevin Frederick, no nekim drugim ljudima kaže da se zove gospodin Doncaster, tako da možda baš i nije voljan dati pravo ime, ali jedno je sigurno, a to je da je zadovoljan Brexitom.

Drugi čovjek, u odijelu skrojenom od uzorka britanske zastave, uvjerava nas kako je EU “komunistička država pod krinkom demokracije”. Kad čuje da smo iz Hrvatske, shvaća da možda pretjeruje s tezom, jer razlaz s komunističkim državama obično izgleda drukčije, s tenkovima i agresijom, pa se korigira i tvrdi da je EU na putu da to postane. Kažemo mu sretno i da će Velikoj Britaniji trebati sreće, na što gospodin koji se predstavlja kao Derek odgovara da im ne treba sreća jer imaju “duh buldoga”. Priželjkuje da premijer Boris Johnson do kraja godine, u drugom krugu pregovora s EU, koji se tiču budućih odnosa nakon prijelaznog razdoblja, pokaže srednji prst Uniji i završi to prijelazno razdoblje bez ikakva dogovora o budućim odnosima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Emma Dyer, Londonka koja je na referendumu 2016. glasala za ostanak u EU, kaže da je tužna i da je danas bio težak dan.

– Mislim da će izvan EU sve biti gore, za svakoga. Ako moram pronaći neku pozitivnu stvar danas, a teško je vidjeti išta pozitivno, to je onda dojam da su ljudi nekako ljubazniji. Malim gestama pokazuju da ne žele da se drugi osjećaju loše zbog Brexita – kaže Emma Dyer. Ipak, na pitanje vjeruje li da će premijer Johnson sada zaista povesti zemlju prema zacjeljenju i prevladavanju podjela oko Brexita, kaže da ne vjeruje.

– Da budem iskrena, ne mogu uopće vidjeti njegov lik niti čuti njegov glas – dodaje.