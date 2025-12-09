Naši Portali
UVOD U KAMPANJU

VIDEO Trumpovi ministri radili zgibove usred zračne luke

Gabrijela Čuljak Jurić
09.12.2025.
u 18:24

Na društvenim mrežama pojavio se video koji prikazuje fizičku snagu Trumpovih ministara

U ponedjeljak su članovi Trumpove administracije radili zgibove u zračnoj luci Ronald Reagan u Washingtonu, a sve to u svrhu predstavljanja inicijative koja želi putovanja u gužvama tijekom blagdana učiniti zdravijima i ugodnijima za obitelji s djecom. Vrijedna je milijardu dolara, a na društvenim mrežama pojavio se video koji prikazuje fizičku snagu Trumpovih ministara. Prvi je američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. koji je napravio dvadeset zgibova, dok su mu ljudi brojali svaki put kad bi bradom prešao iznad šipke. Nakon što se Kennedy spustio na tlo, ministar prometa Sean Duffy prišao je šipci i napravio deset zgibova.

Ovaj prikaz snage poslužio je kao uvod u kampanju koju su nazvali 'Make Travel Family Friendly Again' , a program je osmišljen kako bi se ublažile neke od najčešćih frustracija s kojima se obitelji suočavaju prilikom putovanja avionom. 'Cilj inicijative je učiniti svaki dio putovanja jednostavnijim, od prolaska kroz sigurnosne provjere s malom djecom do pronalaska mjesta za vježbanje ili dojenje', rekao je Sean Duffy. Najavljenih milijardu dolara namijenjeno je pomaganju zračnim lukama da izgrade više prostora za igru i vježbanje za djecu, dodaju sobe za majke ili kabine za dojenje, uvedu obiteljske trake za sigurnosne provjere i instaliraju senzorne sobe za djecu s posebnim potrebama, piše Fox News.

Zračne luke također mogu predložiti vlastite projekte, pod uvjetom da su usmjereni na poboljšanje iskustva obiteljskog putovanja. Kennedy je naglasio zdravstveni aspekt inicijative, rekavši da bi svatko tko prolazi kroz američku zračnu luku trebao imati i 'pristup svježoj i cjelovitoj hrani.' Istaknuo je Farmer’s Fridge i slične američke dobavljače gotovih obroka kao primjere kako zračne luke mogu učiniti zdravije obroke jednako praktičnima kao i brzu hranu. Uz savezna sredstva za nadogradnju terminala, također potiču zračne luke i privatne partnere da prošire ponudu nutritivno kvalitetnijih opcija u terminalima diljem zemlje. 'Cilj je postaviti standard prema kojem je zdrava prehrana dio svakodnevice, čak i kada ljudi žure uhvatiti svoj let', rekao je Kennedy.
zračna luka ministri Sean Duffy Trump

