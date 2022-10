DIO PLAĆA EU

Naplatne kućice od 2025. godine odlaze u povijest? Vozači će birati način naplate cestarine

Radovi ugradnje sustava i njegovo testiranje trebali bi se odvijati tijekom 2024. godine kako bi on mogao profunkcionirati 2025. Novi sustav će do tada biti ugrađen na mrežu autocesta kojom upravlja HAC, a naši sugovornici se nadaju kako će do tada biti dogovoreno uvođenje nove naplate i na autocestama kojima upravljaju Bina-Istra i Autocesta Zagreb - Macelj.