Mate Mijić objasnio što se krije iza niza Plenkovićevih obećanja: Dva su moguća odgovora

U srijedu je u studiju Večernjeg lista gostovao politički analitičar Mate Mijić. Detaljno je analizirao jučerašnje izvješće o radu Vlade koje je premijer Plenković predstavio u Saboru. Tijekom svog izlaganja Plenković je, podsjetimo, najavio snažnije demografske mjere, efikasniju borbu protiv korupcije, izgradnju novih stadiona, porezno rasterećenje mladih, neradnu nedjelju, povećanje minimalne i prosječne plaće...

Mijić je objasnio pozadinu premijerovih obećanja ali i detektirao što su predizborne floskule, a što relevantni i ostvarivi projekti.

Zašto je premijer Andrej Plenković posljednjih dana aktivan u najavi socijalnih i infrastrukturnih projekata? Što se skriva iza velikih obećanja?

Dva su moguća odgovora. Prva teza jest da se iza ugla kotrljaju izvanredni izbori i da Plenković polagano ulazi u pretkampanju. Međutim, iako HDZ drži prilično tanku većinu u Saboru teško je za povjerovati da bi išli na izvanredne izbore, pogotovo jer nas za koji mjesec očekuje ulazak u eurozonu i Schengen. Bilo kakva politička nestabilnost u tim trenucima mogla bi biti kontra produktivna. Osim toga, vjerujem da u HDZ-u znaju da ne postoji teoretska šansa da na potencijalnim novim izborima prođu bolje nego što su prošli 2020. godine.

Druga i možda vjerojatnija teza jest da premijer naprosto pokušava u političku i društvenu sliku unijeti pozitivu koja bi trebala, barem na trenutak, skriti sivilo u kojem se njegova Vlada nalazi. Tu prije svega mislim na niz korupcijskih afera koje su u protekla dva mandata pogodile Vladu, a trenutno je još goruća afera oko pljačke Ine. Ne treba zaboraviti niti na energetsku krizu, inflaciju i općenito društvenu depresiju kroz koju prolazimo zbog posljedica pandemije i rata u Ukrajini.

Je li premijer Plenković prilikom jučerašnjeg podnošenja izvješća o radu Vlade u Saboru dovoljno vremena posvetio problemima u Ini?

Sasvim je logično da će svaki političar i svaka stranka isticati ono što je za njih pozitivno. Jasno je da afera u Ini ne ide na ruku Vladi, a posebno ne premijeru Plenkoviću stoga je logično iz njegove perspektive da tu priču pokušava neutralizirati i ne dolivati ulje na vatru koju bi oporba brže bolje iskoristila. Što se same Ine tiče, na jučerašnjoj sjednici Antikorupcijskog vijeća zapravo smo saznali da se tom kompanijom od prvoga dana upravlja loše i da kontinuitet takvog upravljanja postoji od prvoga dana. Mi kao država očito nemamo snage niti želje da kroz kompaniju kako suvlasnik s Mađarima ostvarimo nacionalne interese već se cijela priča prepušta politikantstvu, a krivce se traži u "ekonomskoj logici" i "tržišnim trendovima" umjesto u upravljačkim strukturama i među onima koji su te strukture postavili. Kad već pričamo o zaštiti nacionalnih interesa evo jednog primjera sa zatvaranjem rafinerija u Hrvatskoj. Jasno je da to Plenković nije naredio niti na to poticao, ali imao je mogućnosti to spriječiti da je to htio.

Kako komentirate potez oporbe dok je premijer Plenković podnosio izvješće o radu Vlade, zastupnici su ga praktički bojkotirali i rešetanjem vraćali fokus na sjednicu Antikorupcijskog vijeća o Ini?

Nema sumnje da je sabornica jučer bila PR pozornica Andreja Plenkovića koji je imao puno vremena za samohvalu i obećanja narodu. Što se oporbe tiče to je logičan potez jer su napokon shvatili da je najjača karika ove Vlade upravo Plenković. Svaka kritika ili inicijativa protiv premijera, Plenkovića vraća u eter i ide u prilog njegovom rejtingu. S njihovog gledišta to je promišljen politički potez, tim više što se nisu toliko referirali na izvješće već na korupciju u Ini. Međutim oporbene kritike uvijek treba uzeti sa zrnom soli. Politički cilj oporbe je srušiti Vladu, svugdje u svijetu. Nerijetko je dio kritika neutemeljen i nelegitiman. Tu bih izdvojio predsjednika Zorana Milanovića koji često s pravom kritizira rad Vlade, a kad je sam bio premijer vodio je identičnu, ako ne i goru politiku sa štetnijim odlukama.

Plenković je jučer obećao i regulaciju rada nedjeljom. Može li takav prijedlog ovog puta zaživjeti?

Što se tiče rada nedjeljom, ako se sjetimo HDZ-ovih predizbornih plakata s prošlih izbora, mogli bismo pomisliti da je to pitanje već riješeno, ali očito će poslužiti i za novi izborni ciklus. Mislim da od toga nema ništa, tim više što isti akteri istu mantru ponavljaju pred svake izbore pokušavajući biračima komunicirati kršćanske korijene HDZ-a i socijalnu osjetljivost. Rekao bih da je riječ o čistom populizmu.

Ekonomski analitičari tvrde da bi ovog puta prijedlog uistinu mogao proći s obzirom na aktualnu ekonomsku sliku - izostanak radne snage, drastično poskupljenje električne energije...

Najveći problem takve ideje je provedba i logika. Nije Hrvatska izmislila toplu vodu s idejom o neradnoj nedjelji. Dobar dio europskih država ima takvo zakonodavstvo i ništa im se nije dogodilo. Pod neradnom nedjeljom ponajprije se misli na trgovine i dobar dio uslužnog sektora, međutim treba voditi računa da smo mi turistička država i da se neradna nedjelja u takvim okolnostima može itekako odraziti na ekonomsku sliku države. No, treba i reći da neradna nedjelja ima i pozitivne učinke koji idu u smjeru poboljšanja obiteljskog života i humanijeg odnosa prema radnicima. No, ponavljam - postavlja se pitanje provedbe, tko bi trebao raditi, a tko ne i hoće li cijeli sustav biti pravedan prema poduzetnicima i vlasnicima tvrtki.

Premijer je najavio i povećanje minimalne plaće na 560 eura dok sindikati istovremeno najavljuju velike štrajkove i prosvjede. Mogu li štrajkovi ugroziti vlast, kao primjerice u Francuskoj?

U Hrvatskoj vlada prevelika opterećenost minimalnom plaćom. Minimalna plaća kao što ime kaže najmanja je plaća koju možete dobiti. Za takvu plaću ionako nitko ne želi raditi i nema puno ljudi koji za nju rade. Vladi bi bilo pametnije da se bavi poreznim rasterećenjem plaća i smanjenjem bruto iznosa koji ide državi. To bi građani osjetili na svojim računima. Što se pak tiče štrajkova, vjerujem da će se HDZ brzo i lagodno nagoditi sa sindikatima, pogotovo onim iz javnog sektora. Ne mislim da se može dogoditi prosvjed ili štrajk koji bi naštetio HDZ-u jer je HDZ i dalje moćna organizacija koja se pošto poto želi zadržati na vlasti. Čak je i oporba koja zaziva izbore svjesna da im oni ne idu na ruku. Naime, ne postoji jedinstveni blok koji bi bio spreman trenutno preuzeti vlast od HDZ-a. SDP se razbio u dvije frakcije te odbačeni Socijaldemokrati ne žele u suradnju s Peđom Grbinom, Možemo i SDP gledaju se u zagrebačkoj koaliciji preko nišana. Dakle na ljevici ne postoji potencijal i snaga, a iskreno ne vidim je niti na desnici. Most i Suverenisti imaju nekakvu zajedničku artikulaciju ali tu je opet Domovinski pokret s kojim nitko na desnici ne želi u suradnju. Situacija je, ukratko, komplicirana i vrlo heterogena.

Što mislite o premijerovoj izjavi da je poboljšanje demografske slike strateški važno za Hrvatsku? Koliko pomaže nedavno uvedeni očinski dopust i povećanje rodiljnih naknada?

Kao što znamo, ljudi koji žele imati djecu imat će je bez obzira na iznos rodiljne naknade i očinskog dopusta. Takve mjere zasigurno su dobre, ali nisu dovoljne da bi se mladi ljudi osnažili i krenuli u zasnivanje obitelji. Najveći fokus trebao bi biti na zaustavljanju iseljavanja. Jer kad gubite mlado stanovništvo onda gubite i buduće roditelje. Dakle, ako vam iz države odu dva mlada čovjeka vi ste dugoročno gledajući izgubili četiri čovjeka. Iz Hrvatske se ne odlazi zbog siromaštva nego zbog općeg beznađa, političkog kadroviranja, nepotizma, korupcije, nefunkcionalnog pravosuđa i društvene nepravde. Kad se kao društvo promijenimo iz temelja onda možemo pričati o demografskom plusu.

Plenković je i rekao da će jedan od glavnih ciljeva Vlade biti baziran na stvaranju funkcionalnog pravosuđa...

Takvih teza naslušali smo se posljednjih dvadesetak godina i uvijek se radi ili o praznim obećanjima ili kozmetičkim promjenama. Sustav treba mijenjati iz temelja. Upravo je loše, sporo i neučinkovito pravosuđe direktni krivac za stanje beznađa i odlazak mladih. Ali krivac je i zbog toga što u Hrvatsku još uvijek nije došao niti jedan globalno ozbiljni investitor. Zbog čega bi netko došao u zemlju u kojoj mu nitko ne može jamčiti zaštitu vlasništva, tko ga dere velikim porezima i gdje vaša investicija ovisi o suludoj birokraciji i političkoj volji?