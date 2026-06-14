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PROJEKT AGLOMERACIJE

Kiša poplavila ulice Koprivnice, oglasio se direktor KC Voda: 'Sustav odvodnje je uglavnom funkcionirao'

Kutina nakon potopa obasjana suncem, uništene su prometnice i domovi
Ilustracija/Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Ozren Špiranec/Hina
14.06.2026.
u 22:00

Govoreći o situaciji drugdje u gradu, istaknuo je da je tijekom nevremena pala vrlo velika količina oborina, ali da je pet novih retencijskih bazena izgrađenih u sklopu projekta aglomeracije uspješno prihvatilo višak vode

Nakon obilne kiše koja je u nedjelju padala u Koprivnici i nakratko potopila dio ulica postavilo se pitanje funkcioniranja sustava odvodnje nakon aglomeracije, a direktor komunalne tvrtke KC Vode Zdravko Petras ocijenio je da je sustav uglavnom funkcionirao prema očekivanjima.

Petras je za Hinu kazao da su najveći problem privremeno predstavljali začepljeni slivnici zbog čega su se neke ulice nakratko našle pod vodom. Pojasnio je da učestale poplave podvožnjaka kod Podravke nisu povezane s oborinskom odvodnjom, nego s kvarom na pumpama koje ondje osiguravaju ispumpavanje vode.

Govoreći o situaciji drugdje u gradu, istaknuo je da je tijekom nevremena pala vrlo velika količina oborina, ali da je pet novih retencijskih bazena izgrađenih u sklopu projekta aglomeracije uspješno prihvatilo višak vode. Aglomeracija Koprivnica okončana je prije otprilike godinu dana. "Retencijski bazeni su se napunili, a voda se potom prepumpavala kanalizacijskim kolektorima prema prigradskom naselju Herešin. Svi preljevni sustavi bili su u funkciji, a potok Koprivnica nije bio ni do pola pun", izvijestio je Petras.

Dodao je da je tijekom prvih 30 do 40 minuta nevremena dio slivnika bio začepljen granjem i lišćem koje je oluja nanosila s drveća uz prometnice, zbog čega voda nije mogla nesmetano otjecati. Prema njegovim riječima, kanalizacijski sustav u tom je razdoblju bio potpuno opterećen, no nakon povlačenja vode kroz kolektorsku mrežu većina prometnica brzo se ispraznila.

Petras je naglasio da održavanje slivnika i oborinske odvodnje nije u nadležnosti KC Voda, nego službi zaduženih za cestovnu infrastrukturu i njezino održavanje. Ocijenio je i da je projekt aglomeracije značajno povećao otpornost sustava na obilne oborine. "Novih 13.000 prostornih metara retencijskog kapaciteta koje prije nismo imali osjetno pomaže. Da nije bilo aglomeracije, situacija bi sigurno bila lošija", rekao je Petras, dodajući da je u središnjem dijelu grada obnovljen dio kanalizacijske mreže te su izgrađeni retencijski bazeni koji smanjuju opterećenje sustava tijekom jakih kiša.
FOTO Nevrijeme već pogodilo sjever Hrvatske: Tuča zabijelila dijelove Varaždinske županije
Kutina nakon potopa obasjana suncem, uništene su prometnice i domovi
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Ključne riječi
nevrijeme poplave kiša Koprivnica

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