Kurti je postao neupitan lider Kosova

Prijevremeni izbori održani u nedjelju, 7. lipnja, na Kosovu donijeli su rezultat koji je u mnogočemu bio očekivan, ali ne i ono što građani najviše priželjkuju, političku stabilnost. Pokret Samoopredjeljenje (Vetëvendosje) premijera Albina Kurtija ponovno je osvojio najviše glasova i potvrdio status najjače političke snage u zemlji. Međutim, unatoč izbornoj pobjedi, Kurti nije osigurao dovoljno potpore za samostalno formiranje vlasti, što znači da Kosovo ponovno ulazi u razdoblje složenih političkih pregovora i neizvjesnosti.



Prema službenim rezultatima, Samoopredjeljenje je osvojilo 43 posto glasova na izborima, trećima u manje od 18 mjeseci. Demokratska partija Kosova (DPK) osvojila je 21 posto, dok je Demokratski savez Kosova (LDK) dobio 18 posto glasova. Izbori su raspisani nakon što fragmentirani parlament nije uspio izabrati predsjednika, a potom ni šefa države. Iako je još potrebno prebrojiti oko 130.000 glasova dijaspore, Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu potrebnu za samostalno formiranje vlasti. Stranka vrlo vjerojatno neće dosegnuti više od 51 posto glasova koliko je osvojila na izborima u prosincu, nakon čega nije uspjela postići dogovor s oporbom o izboru novog predsjednika.