Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POKRET SAMOOPREDJELJENJE

Kurti je postao neupitan lider Kosova

Autor
Hassan Haidar Diab
14.06.2026.
u 23:12

Nasljednik Rugove i predstavnik nove generacije kosovskih lidera

Prijevremeni izbori održani u nedjelju, 7. lipnja, na Kosovu donijeli su rezultat koji je u mnogočemu bio očekivan, ali ne i ono što građani najviše priželjkuju, političku stabilnost. Pokret Samoopredjeljenje (Vetëvendosje) premijera Albina Kurtija ponovno je osvojio najviše glasova i potvrdio status najjače političke snage u zemlji. Međutim, unatoč izbornoj pobjedi, Kurti nije osigurao dovoljno potpore za samostalno formiranje vlasti, što znači da Kosovo ponovno ulazi u razdoblje složenih političkih pregovora i neizvjesnosti.

Prema službenim rezultatima, Samoopredjeljenje je osvojilo 43 posto glasova na izborima, trećima u manje od 18 mjeseci. Demokratska partija Kosova (DPK) osvojila je 21 posto, dok je Demokratski savez Kosova (LDK) dobio 18 posto glasova. Izbori su raspisani nakon što fragmentirani parlament nije uspio izabrati predsjednika, a potom ni šefa države. Iako je još potrebno prebrojiti oko 130.000 glasova dijaspore, Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu potrebnu za samostalno formiranje vlasti. Stranka vrlo vjerojatno neće dosegnuti više od 51 posto glasova koliko je osvojila na izborima u prosincu, nakon čega nije uspjela postići dogovor s oporbom o izboru novog predsjednika.

Ključne riječi
Srbija Kosovo Albin Kurti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
ČUPALI CIGLE IZ TLA

FOTO Kaos u Ženevi uoči samita G7: Prosvjednici razbili prozor UN-a i zapalili Teslu, policija bacila suzavac...

Samit koji će se održati od 15. do 17. lipnja u Evian-les-Bains na obali Ženevskog jezera, okupit će čelnike Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a, uz Europsku uniju. Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini bit će glavna tema rasporeda, a čelnici će nastojati izbjeći sukob s Trumpom dok on nastoji finalizirati okvir mirovnog sporazuma s Iranom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!