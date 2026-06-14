FOTO Kaos nakon oluje: Voda prodrla u dijelove bolnice u Varaždinskim Toplicama

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, a mjestimice i tučom, pogodilo je u nedjelju poslijepodne područje Varaždinske županije te izazvalo brojne probleme na terenu. Vatrogasci su od 16.40 do 19 sati imali čak 61 intervenciju, najviše zbog ispumpavanja vode iz poplavljenih objekata. Prema podacima županijskih službi, zabilježena su 43 ispumpavanja vode iz podruma i gospodarskih objekata, deset uklanjanja srušenih stabala, pet intervencija obrane od poplava te jedno aktivirano klizište. Najviše problema zabilježeno je na području od Bednje do Varaždinskih Toplica, gdje su obilne oborine uzrokovale plavljenje brojnih prometnica, dvorišta, podruma, prizemlja kuća i gospodarskih objekata.

Voda je prodrla i u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, odnosno u podrumske i prizemne prostore triju objekata, Terma, Doma 2 i Spinalnog centra. Iz bolnice ističu kako se radi o prostorima u kojima nisu smješteni pacijenti te da njihova sigurnost i smještaj nisu bili ugroženi. Bolnicu su tijekom večeri obišli varaždinski župan Anđelko Stričak, njegova zamjenica Silvija Zagorec te gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, zajedno sa zamjenikom ravnatelja bolnice Damirom Mihalićem i pomoćnikom ravnatelja za sestrinstvo Zoranom Košćakom.

Voda prodrla u bolnicu u Varaždinskim Toplicam

- Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i svih zaposlenika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, spriječena je veća šteta. Odmah su pritekli u pomoć, ispumpali vodu i tijekom noći će se sanirati sve što je moguće. Zahvaljujem svima - rekao je župan Stričak.

U bolnici se trenutno liječi oko 430 pacijenata, dok se u ponedjeljak očekuje dolazak još oko 600 ambulantnih pacijenata. Župan je poručio kako će tijekom noći biti poduzete sve potrebne mjere kako bi se poplavljeni prostori osposobili za redovan rad i prijem pacijenata na terapije zakazane za ponedjeljak ujutro. Prema trenutačnim informacijama, većina terapija trebala bi se odvijati prema planu, dok bi elektroterapije mogle biti privremeno odgođene. Zbog sigurnosnih razloga provjerit će se i stanje uređaja za rendgen i denzitometriju, a prije početka rada bit će obavljena kontrola svih elektroinstalacija. Pacijenti će o eventualnim promjenama biti pravodobno obaviješteni.