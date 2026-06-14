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POGINULO TROJE ČEŠKIH DRŽAVLJANA

Plenković: Izražavam sućut obiteljima poginulih u pomorskoj nesreći i premijeru Babišu

Sarajevo: Andrej Plenković i Borjana Krišto, potpisali su Sporazum o graničnim prijelazima
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
14.06.2026.
u 19:23

Istaknuo je da su sve nadležne službe reagirale žurno i provele akciju spašavanja putnika s jedrilice, dok se još uvijek nastavlja intenzivna potraga za jednom osobom

 Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u nedjelju je izrazio iskrenu sućut obiteljima troje čeških državljana koji su poginuli u sudaru jedrilice i katamarana kod Splitskih vrata, a sućut je uputio i predsjedniku Vlade Češke Andreju Babišu. "Povodom teške pomorske nesreće uslijed sudara jedrilice i katamarana kod Splitskih vrata, u kojoj je smrtno stradalo troje čeških državljana, izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima i predsjedniku Vlade Andreju Babišu", napisao je na X-u predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Istaknuo je da su sve nadležne službe reagirale žurno i provele akciju spašavanja putnika s jedrilice, dok se još uvijek nastavlja intenzivna potraga za jednom osobom. "Svim ozlijeđenima kojima se pruža liječnička skrb želimo brz oporavak", poručio je Plenković.
FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji: Utvrđuju se okolnosti kobnog sudara
Sarajevo: Andrej Plenković i Borjana Krišto, potpisali su Sporazum o graničnim prijelazima
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Ključne riječi
katamaran nesreća tragedija Andrej Plenković

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