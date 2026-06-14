Plenković: Izražavam sućut obiteljima poginulih u pomorskoj nesreći i premijeru Babišu

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u nedjelju je izrazio iskrenu sućut obiteljima troje čeških državljana koji su poginuli u sudaru jedrilice i katamarana kod Splitskih vrata, a sućut je uputio i predsjedniku Vlade Češke Andreju Babišu. "Povodom teške pomorske nesreće uslijed sudara jedrilice i katamarana kod Splitskih vrata, u kojoj je smrtno stradalo troje čeških državljana, izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima i predsjedniku Vlade Andreju Babišu", napisao je na X-u predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Istaknuo je da su sve nadležne službe reagirale žurno i provele akciju spašavanja putnika s jedrilice, dok se još uvijek nastavlja intenzivna potraga za jednom osobom. "Svim ozlijeđenima kojima se pruža liječnička skrb želimo brz oporavak", poručio je Plenković.