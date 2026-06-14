'Oduševila su me vina i maslinova ulja, a prijateljima kažem da je ovo mala zemlja, ali velika sila u sportu i turizmu'

Wada Mitsuhiro posljednjih je otprilike godinu i pol japanski veleposlanik u Hrvatskoj. U intervjuu za Večernji list govori nam o tomu kako vidi Hrvatsku, zašto Japanci vole hrvatsku tunu i na koje se naše običaje ne može naviknuti. Što misli kada govori da hrvatsko vrijeme "operira sa znatno više filozofske fleksibilnosti". U javnosti je posebno odjeknula njegova izjava da je u Hrvatskoj sve skupo, što je doista zanimljivo kada dolazi od Japanca. "Japan i Hrvatska su prijateljske zemlje koje dijele isto mišljenje i temeljne vrijednosti – demokraciju, slobodu i poštovanje međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima", govori nam veleposlanik Wada.
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Ivana Šušak (Alfatec):
Nije bas jasno da smo u sila u sportu, ali ajde u nogometu smo dobri i to je vise manje sve. A ti japanci su cudan narod. Nijednu jos japanku nisam sreo - samo nekakvi muski japanci, super pristojnost - ali nijedan od njih niti vodi zenu ili curu, pa moraju nesto je...? Pojeli bi sve sto pliva u moru a da nije podmornica. A osim toga radili bi od jutra do sutra i onda jos prekovremeno.