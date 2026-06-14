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INTERVJU: WADA MITSUHIRO

'Oduševila su me vina i maslinova ulja, a prijateljima kažem da je ovo mala zemlja, ali velika sila u sportu i turizmu'

Autor
Dino Brumec
14.06.2026.
u 18:25

Japanski veleposlanik u Hrvatskoj Wada Mitsuhiro u intervjuu za Večernji list govori nam o tomu kako vidi Hrvatsku, zašto Japanci vole hrvatsku tunu i na koje se naše običaje ne može naviknuti

Wada Mitsuhiro posljednjih je otprilike godinu i pol japanski veleposlanik u Hrvatskoj. U intervjuu za Večernji list govori nam o tomu kako vidi Hrvatsku, zašto Japanci vole hrvatsku tunu i na koje se naše običaje ne može naviknuti. Što misli kada govori da hrvatsko vrijeme "operira sa znatno više filozofske fleksibilnosti". U javnosti je posebno odjeknula njegova izjava da je u Hrvatskoj sve skupo, što je doista zanimljivo kada dolazi od Japanca. "Japan i Hrvatska su prijateljske zemlje koje dijele isto mišljenje i temeljne vrijednosti – demokraciju, slobodu i poštovanje međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima", govori nam veleposlanik Wada.

Ključne riječi
intervju Hrvatska veleposlanik Japan Wada Mitsuhiro

Komentara 2

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DD
Dobar.Dabar
19:39 14.06.2026.

Nije bas jasno da smo u sila u sportu, ali ajde u nogometu smo dobri i to je vise manje sve. A ti japanci su cudan narod. Nijednu jos japanku nisam sreo - samo nekakvi muski japanci, super pristojnost - ali nijedan od njih niti vodi zenu ili curu, pa moraju nesto je...? Pojeli bi sve sto pliva u moru a da nije podmornica. A osim toga radili bi od jutra do sutra i onda jos prekovremeno.

PR
prajdali100
19:27 14.06.2026.

Poštovani gospodine Wada ! Vjerovali Vi ili ne,u ovoj nogometnoj zemlji hoće da u milijunskom Zagrebu grade stadion kapaciteta 35.000 gledatelja !!! Ne, za 50.000 ili 60.000 već čitavih 35.000 ! To je skandalozno i upereno protiv nogometa,hrvatskog sporta,Hrvatske...Vidi lili itko što se događa ??Nećemo moći konkurirati ni za kakvo europsko finale.Unaprijed nas netko otpisuje.

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