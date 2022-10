Zašto Zagreb nema prugu do aerodroma koju čekamo duže od deset godina? Neće je ni biti do 2026. godine

U čijem se džepu sakrilo 20 milijuna kuna od preplaćenih nadstrešnica, pokušavao je tada odgonetnuti USKOK. "Spašavala" se Cibona, ponovno, a tadašnji je gradonačelnik Milan Bandić razrješavao pitanje 10.500 izdanih plavih naljepnica za parkiranje za osobe s invaliditetom u gradu u kojem je 1400 invalidskih parkirališnih mjesta. "Nema više džabe", vikao je te 2011., kad je u Majkovcu obrao trešnje, s Dinamom proslavio stoti rođendan, a "skočio" i do Novske kako bi bio kum, ni više ni manje, nego crkvenim zvonima, friško napravljenima za Crkvu bl. Alojzija Stepinca. Zašto je to sad važno? Pa i nije posebno, osim da se postavi kontekst za godinu u kojoj se prvi puta pojavila ideja spajanja centra grada i zračne luke prugom. Na "stojedinici" Bandić je zaključio kako bi to bilo super, pogotovo s obzirom da je "iza ugla" bila izgradnja zračne luke Franjo Tuđman, do koje se i dandanas doći može isključivo automobilima ili busom.