Teško stradao vozač quada kod Čakovca: Na teren stigao i helikopter Hitne pomoći

Intervencija hitnih službi i slijetanje helikoptera Hitne medicinske službe uznemirili su u nedjelju poslijepodne stanovnike Ivanovca pokraj Čakovca. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Varaždinskoj ulici teško je ozlijeđen vozač quada, a okolnosti nesreće još se utvrđuju.

Prema informacijama Policijske uprave međimurske, nesreća se dogodila oko 14.34 sati. Iz zasad neutvrđenih razloga quad je izletio izvan kolnika te udario u ogradu. Vozač je u nesreći zadobio teške ozljede, zbog čega je na mjesto događaja pozvana Hitna helikopterska medicinska služba. Helikopter je sletio na igralište u Ivanovcu, odakle je ozlijeđeni muškarac prevezen na daljnje liječenje. Policijski službenici obavljaju očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila s ceste. Za sada nisu poznati ni uzrok nesreće ni težina ozljeda koje je vozač zadobio.