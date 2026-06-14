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PROMETNA NESREĆA

Teško stradao vozač quada kod Čakovca: Na teren stigao i helikopter Hitne pomoći

Šibenik: Helikopterske hitne medicinske službe svakodnevno obavljaju prijevoz pacijenata
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
14.06.2026.
u 17:40

Prema informacijama Policijske uprave međimurske, nesreća se dogodila oko 14.34 sati. Iz zasad neutvrđenih razloga quad je izletio izvan kolnika te udario u ogradu

Intervencija hitnih službi i slijetanje helikoptera Hitne medicinske službe uznemirili su u nedjelju poslijepodne stanovnike Ivanovca pokraj Čakovca. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Varaždinskoj ulici teško je ozlijeđen vozač quada, a okolnosti nesreće još se utvrđuju.

Prema informacijama Policijske uprave međimurske, nesreća se dogodila oko 14.34 sati. Iz zasad neutvrđenih razloga quad je izletio izvan kolnika te udario u ogradu. Vozač je u nesreći zadobio teške ozljede, zbog čega je na mjesto događaja pozvana Hitna helikopterska medicinska služba. Helikopter je sletio na igralište u Ivanovcu, odakle je ozlijeđeni muškarac prevezen na daljnje liječenje. Policijski službenici obavljaju očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila s ceste. Za sada nisu poznati ni uzrok nesreće ni težina ozljeda koje je vozač zadobio.
FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji: Utvrđuju se okolnosti kobnog sudara
Šibenik: Helikopterske hitne medicinske službe svakodnevno obavljaju prijevoz pacijenata
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Ključne riječi
teške ozlijede quad nesreća Čakovec

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