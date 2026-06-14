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DAN OPĆINE BRDOVEC

Predsjednik Milanović: 'Europu danas vode ljudi kojima mir i suradnja nisu prioritet, trebamo im uzeti što više novca'

Foto: Ured predsjednika RH
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
14.06.2026.
u 21:43

Predsjednik Milanović rekao je da je Hrvatska i prije bila u velikim sistemima, poput Habsburške monarhije, u kojima je „i dobivala i davala, ali se borila cijelo vrijeme za svoje“

„U svakom trenutku moramo paziti i gledati što je za Hrvatsku dobro, što nas može koštati, što nas može oštetiti. Jer, Europu vode svakojake glave i trenutno im mir i suradnja, kako mi se čini, ne predstavljaju prioritet. Ima tu dosta silništva, potrebe za dominacijom, za dociranjem, prodavanjem pameti svima po cijelom svijetu, a to ljudi ne vole, posebno ne vole ljudi u drugim kulturama, drukčije vjere, drukčije boje kože. I zato kažem da se moramo potpuno svjesno i domobranski držati svoga i svojega“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Brdovec održanoj danas povodom Dana Općine.

Dodao je da je Hrvatska i prije bila u velikim sistemima, poput Habsburške monarhije, u kojima je „i dobivala i davala, ali se borila cijelo vrijeme za svoje“. „Ali je vidjela s kim ima posla jer taj netko je bio tu. Na kraju to i nije bilo toliko loše, nije bilo niti idealno, ali smo imali jasnu poziciju“, dodao je Predsjednik istaknuvši da usporedba sa svime što danas imamo nije moguća. „Danas smo u puno većem sistemu od kojeg nešto dobivamo, ali mi smo nešto i dali da bismo to dobili. A dali smo jako puno s ciljem i nadom da će nam to donijeti dobro. I dok nam nosi dobro, dok nam puni džep, dok se od toga možemo razvijati - to je dobro. Ali, moramo cijelo vrijeme mjeriti i kalkulirati, ne zanositi se velikim idejama koje će sve ujediniti i od Europe napraviti jednu državu. Od toga ne da nema ništa nego je to opasna zabluda koja može voditi samo u rat“, smatra predsjednik Milanović.

„Vi gradite za mlade, vidim doseljavaju se ljudi, to je novo vrijeme koje će ovaj kraj - to sam uvjeren -razviti sa svim izazovima koji nisu tako ozbiljno i strašni, jer ovdje se vodi uglavnom jedan miran i organiziran život. To je bilo uvijek tako i držite se toga. Imate s druge strane granice Slovence koji su nam najnormalniji susjedi. S takvim susjedima se može normalno raditi, razvijati, poslovati i dogovarati“, poručio je predsjednik Milanović u obraćanju stanovnicima Općine Brdovec.

Naposljetku, rekao je da treba „uzeti europskog novca što je moguće više“. „Potrošiti na škole, vrtiće, kanalizacije. To su sve potrebne i lijepe stvari, ali od toga nema novog bogatstva i direktnog razvoja“, zaključio je predsjednik Milanović. Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici obratili su se predsjednik Općinskog vijeća Općine Brdovec Damir Slavnović, načelnik Općine Brdovec Alen Prelaci i gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk u ime Zagrebačke županije i svih ostalih jedinica lokalne i područne samouprave. Uz predsjednika Milanovića bio je savjetnik Predsjednika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja, javljaju iz Ureda predsjednika.
FOTO Nevrijeme već pogodilo sjever Hrvatske: Tuča zabijelila dijelove Varaždinske županije
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Ključne riječi
Europa Brdovec Zoran Milanović

Komentara 3

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DK
Dr.KarlosVonSalzberg
22:50 14.06.2026.

Ovaj čovjek je jedna velika , dobro ugojena sramota.

AK
akšud
23:08 14.06.2026.

Naš dični predsjednik je odvojio svoje dragocjeno vrijeme između primanja u posjete i odlaska u posjete brojnim kolegama iz raznih država i počastio Brdovčane, svojim prisustvom, te održanim prigodnim govorom!

ZR
Ze Roberto u
22:41 14.06.2026.

Sigurno je bio na "koncertu" u Lisinskom pa je dobio inspiraciju.......

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