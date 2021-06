Naoružan plinskim pištoljem i maskiran: Ovo je pljačka! Daj novac!

Za više razbojništava optužen je 26-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Optužen je da je 20. siječnja 2021. oko 10,00 sati ušao u poslovnicu Privredne banke u Ulici Ivana Kukuljevića 11 u Zagrebu. Bio je maskiran medicinskom maskom, a u djelatnicu na šalteru uperio je plinski pištolj. - Daj mi novac! - zavikao je.

Djelatnica mu je rekla da nema novca, na što joj je 26-godišnjak naredio da ga odvede do mjesta gdje ima novca. Predao joj je ruksak, pa je preplašena djelatnica, strahujući za svoj život, ustala s radnog mjesta te su zajedno krenuli prema šalterima iza kojih su bile druge djelatnice. One su otvorile svoje ladice s novcem te su počele novac stavljati ruksak. Prema optužnici, 26-godišnjak se tereti i da je potom naredio jednoj djelatnici da pođe s njim do izlaza iz banke. Natjerao ju je da hoda s njim još desetak metara nakon čega je nju pustio i pobjegao, odnijevši sa sobom 61.059 kuna.

Osim toga, optužen je da je isti dan, dva sata kasnije, u 11.58 ušao u poslovnicu Fine u Zagrebu. I dalje je bio maskiran medicinskom maskom. Prišao je šalteru za kojim je bila djelatnica. U nju uperio plinski pištolj.

- Ovo je pljačka! - kazao joj je.

Tražio je da mu da novac na što mu je ona odgovorila kako novac nije na šalterima nego na blagajni pa ju je on, tereti ga se, uhvatio za ruku držeći istovremeno u ruci plinski pištolj uperen u nju. Prolazeći pokraj druge djelatnice, 26-godišnjak joj je zapovjedio da ustane i krene ispred njih. Preplašena žena je to i učinila, a kada su došli do blagajne za kojom je radila treća djelatnica, ona je otišla do blagajne po novac.

- Stavi novac u vrećicu! - naredio joj je 26-godišnjak.

Jedna od djelatnica se nakon te naredbe vratila do šaltera kako bi uzela kuvertu, a 26-godišnjak je nakon toga zajedno s dvije djelatnice krenuo prema izlazu. Uzeo je kuvertu u kojoj je bilo 4.529 kuna, nakon čega je pobjegao.

Optužen je i da je 4. siječnja 2021., orobio jednu trgovinu u Zagrebu. I tu je u djelatnicu koja je stajala pored blagajne uperio plinski pištolj te joj naredio da mu preda novac. Preplašena žena dala mu je 4.500 kuna, nakon čega je pobjegao. Dan kasnije, maskiran medicinskom maskom ušao je u jednu trgovinu u Zagrebu. U ruci je imao plinski pištolj, no kada je vidio da u prodajnom djelu trgovine nema nikoga jer su djelatnice bile u skladišnom prostoru sam je otišao do blagajne, iz nje uzeo 1.983 kune, nakon čega je pobjegao.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se 26-godišnjaku do okončanja postupka produži istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.