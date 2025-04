Sunčani dani su gotovi: Promjena stiže sutra popodne, evo što nas čeka u ostatku tjedna

Nakon sunčanog i toplog Uskrsa, i ponedjeljak će većinom biti sličan - ugodno topao, ali i nestabilniji, osobito u popodnevnim i večernjim satima kada se lokalno očekuju pljuskovi, ponegdje i grmljavina, prognozira HRT. U unutrašnjosti zemlje, osobito u istočnoj Hrvatskoj, Uskrsni ponedjeljak će početi sunčano, uz slab vjetar i temperature koje se penju i do 26 °C. No, prema večeri se očekuje jači razvoj naoblake s juga, osobito u Posavini i Banovini, gdje je moguća pojava lokalnih pljuskova i grmljavine. U središnjoj Hrvatskoj dan će također započeti stabilno, s djelomice sunčanim vremenom i mjestimično umjerenim jugozapadnim vjetrom. Najviše dnevne temperature kretat će se oko 25 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će nešto svježije, s poslijepodnevnim temperaturama uglavnom između 19 i 23 °C. Jutarnje vrijednosti kretat će se od 6 °C u gorskim kotlinama do 13 °C na otocima. Prevladavat će djelomice sunčano vrijeme, a u Lici su popodne mogući kratkotrajni pljuskovi. Dalmacija će biti pretežno sunčana, iako u njezinoj unutrašnjosti postoji mogućnost poslijepodnevnog razvoja oblaka uz lokalne pljuskove, osobito u području Dinare. Vjetar će puhati slab do umjeren, najčešće sjeverozapadni i zapadni, dok će uz obalu biti i jugozapadnog vjetra. More će biti malo valovito. Temperature će se kretati od 7 °C u Zagori do 13 °C uz obalu, a dnevne između 21 i 25 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se sunčano i stabilno vrijeme, s mirnim do malo valovitim morem. Ipak, u unutrašnjosti regije može doći do umjerenog razvoja oblaka, uz temperature do 26 °C, dok će uz obalu biti nešto svježije – oko 23 °C. U ostatku tjedna vrijeme će postati još promjenjivije. U unutrašnjosti Hrvatske od utorka do petka prevladavat će nestabilno i mjestimice kišovito vrijeme, češće u obliku popodnevnih pljuskova s grmljavinom, osobito od srijede. Vjetar će u utorak biti slab do umjeren sjeveroistočni, a potom slab. Jutra će biti nešto toplija, ali dnevne temperature u blagom padu.

Na Jadranu se od utorka također očekuje pogoršanje, s mogućim lokalnim pljuskovima uz obalu, a sredinom tjedna i promjenjivije s kišom i grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni, dok se na sjevernom dijelu Jadrana u srijedu očekuje bura. Uskrsno vrijeme donosi i jak UV indeks, pa se u nadolazečim danima preporučuje oprez pri izlaganju suncu, osobito osobama osjetljive kože.

