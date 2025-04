Nagla promjena vremena: Evo kada stižu kiša i grmljavina

Uskrs će diljem Hrvatske biti obilježen pretežno sunčanim i iznadprosječno toplim vremenom, uz južinu koja će tijekom dana jačati. No, već početkom idućeg tjedna stiže promjena – više oblaka, lokalni pljuskovi, a od utorka i grmljavina, prognozira HRT.

Za uskrsnu nedjelju meteorolozi prognoziraju visoki UV indeks, što znači da se treba paziti prilikom boravka na otvorenom, osobito osobe osjetljive kože. Alergičarima će dodatne poteškoće stvarati visoka koncentracija peluda drveća u većini Hrvatske, a na sjevernom Jadranu i peluda korova. U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura će se kretati između 7 i 10 °C, dok će najviša dnevna biti od 23 do 25 °C.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se slična dnevna temperatura, no jutro će biti nešto toplije zbog jugozapadnog vjetra koji će tijekom dana jačati i povremeno biti jak. Poslijepodne će se zadržati sunčano, uz najvišu temperaturu do 25 °C. U Gorskoj Hrvatskoj puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, dok će na sjevernom Jadranu biti manje vjetrovito. Ipak, i tu prevladava sunčano vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku. Jutarnje temperature kretat će se od 7 do 10 °C, a na moru između 10 i 14 °C. Najviša dnevna bit će između 18 i 22 °C. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije očekuje se poslijepodnevna temperatura između 20 i 24 °C, uz jutarnjih 7 do 10 °C u Zagori i 11 do 13 °C na obali i otocima. Puhat će slab do umjeren jugo i jugoistočni vjetar, a more će biti mirno ili malo valovito.

Sunčano i toplo vrijeme obilježit će i jug Hrvatske, uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 22 °C. U ponedjeljak će se još zadržati pretežno sunčano i stabilno vrijeme na kopnu, uz tek poneki pljusak sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj. No već od utorka slijedi pogoršanje – očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove, gdjekad i s grmljavinom. Bit će i dalje toplo, ali ponešto svježije.

Na moru će se u ponedjeljak zadržati pretežno sunčano, no na sjevernom dijelu već u utorak postoji mogućnost za pljuskove. U srijedu se kiša može proširiti i na ostatak obale, uz mogućnost grmljavine. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, koji će sredinom tjedna oslabjeti. Temperatura zraka ostat će stabilna i topla.

Iako nam je uskrsni vikend donio stabilnije i sunčanije vrijeme, meteorolozi upozoravaju na nastavak ciklonalne aktivnosti nad Europom. To znači da će iza blagdanskog vikenda ponovno zavladati nestabilne prilike – najprije lokalni pljuskovi, a od srijede i kiša u većini krajeva. Ipak, kiše neće biti ni jesenske ni zimske – i dalje nas očekuju sunčana razdoblja i ugodne temperature.

