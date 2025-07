Osumnjičeni za ubojstvo u Dubravi prije dvije godine prijavljen je za pokušaj ubojstva tadašnje supruge i nasilje u obitelji

Antonio A. (38), koji se sumnjiči za teško ubojstvo Ivana Kovačića (33), nakon što je 8. srpnja uhićen u vikendici blizu Kašine, jučer u kasnim poslijepodnevnim satima doveden je na ispitivanje na zagrebački ŽDO. Na ispitivanju u policiji se branio šutnjom, pa je vjerojatno s takvom obranom nastavio i na tužiteljstvu, a tijekom dana Antonio A. bi trebao biti doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu radi određivanja istražnog zatvora.

Njega su nakon dvodnevne potrage uhitili pripadnici Jedinice specijalne i interventne jedinice u blizini Kašine, a u zagrebačkoj policiji kažu da je otkriven zahvaljujući policijskim operativnim saznanjima. U sklopu potrage za njim istražitelji su izuzeli velik broj tragova, snimke s nadzornih kamera, a razgovarali su i s većim brojem osoba. Dan prije uhićenja Antonia A. na obavijesni razgovor je bila privedena jedna osoba, a po neslužbenim informacijama bila je riječ o njegov djevojci.

S obzirom na to da ga je nakon kriminalističkog istraživanja policija prijavila za teško ubojstvo koje je motivirano koristoljubljem, mržnjom ili bezobzirnom osvetom, očito su neslužbene priče prema kojima su se Ivan Kovačić i Antonio A. sukobili iz osobnih razloga dobile potvrdu. Prema neslužbenim informacijama njih su dvojica do unatrag nekoliko godina bili prijatelji i to dosta dobri, te su navodno čak i kumovi. No u nekom trenutku prijateljstvo je očito puklo, pa se Antonio A. sumnjiči da se 6. srpnja u 17.20 dovezao automobilom do Maksimira. Parkirao je automobil na parkingu smještenom na zapadnom djelu kolničke trake na Aveniji Gojka Šuška. Potom je izašao iz vozila i na ulici prišao Kovačiću, koji se neposredno prije toga na mjesto događaja, također dovezao automobilom.

Čim su se susreli na nogostupu, sumnja se da Antonio A. ispalio više hitaca u Kovačića iz oružja koje je sa sobom donio. S namjerom da ubije Kovačića. Po neslužbenim informacijama Antonio A. ispalio je u Kovačića više od 16 hitaca prije no što se vratio u svoje parkirano vozilo s kojim je potom pobjegao.

Uhićen je u 8. srpnja poslijepodne u vikendici na samom rubu Kašine, a što ga je motiviralo da ubije Kovačića, i dalje je nepoznato. On je 2023. bio prijavljen za pokušaj ubojstva tadašnje supruge i nasilje u obitelji. Pucao je za njom po ulici, no srećom nije je pogodio. Nije poznato je li taj slučaj završio optužnicom te je li došao do suda i ako je kako je završio. Policija nije priopćila ni je li našla oružje kojim je ubio Kovačića, koje je vrlo vjerojatno, ilegalno nabavio.