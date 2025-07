U vikendici u Sesvetama uhićen 38-godišnjak koji se sumnjiči za likvidaciju Ivana K.

A. A. (38), koji se dovodi u vezu s ubojstvom Ivana K. (38), uhićen je 8. srpnja, u 16.20 sati. Priopćila je to zagrebačka policija ne navodeći identitet osumnjičenog. Naveli su da je 38-godišnji muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem ubojstva 6. srpnja na području Maksimira, uhićen 8. srpnja u 16.10 u vikendici na području Sesveta te da je to uhićenje rezultat intenzivnog operativnog rada policije na terenu.

Uglavnom A. A., je kako kažu u policiji, lociran, a nakon što je uhićen doveden je u policiju radi kriminalističkog istraživanje. Možda tijekom njega objasni i motive brutalne likvidacije Ivana K., koji je hicima iz vatrenog oružja likvidiran 6. srpnja u 17.20 na Aveniji Gojka Šuška. Sumnja se da je A. A. u njega ispalio više hitaca, nakon čega je pobjegao i dva se dana skrivao prije no što je uhićen. Zagrebačka policija je u ponedjeljak na obavijesni razgovor bila privela jednu osobu, a po neslužbenim informacijama bila je riječ o djevojci A. A. Policija će tijekom kriminalističkog istraživanja možda doznati i motiv likvidacije, jer neslužbene informacije spominju da su A.A. i Ivan K. do unatrag par godina bili dobri prijatelji, pa čak i kumovi, nakon čega su se zbog osobnih razmirica sukobili.

I Ivan K. i A.A. dolaze iz obitelji čiji su se pojedini članovi tijekom zadnjih 30-ak godina pojavljivali na stranicama novinskih crnih kronika. Ivan K. imao je godinu dana kada mu je 1993. ubijen otac. Njegov otac, za kojeg se u to vrijeme smatralo da je blizak dečkima s Knežije, bio je redar u jednoj zagrebačkoj diskoteci i u veljači 1993. likvidiran je na kućnom pragu u zagrebačkom Rudešu. Ta likvidacija bila je uvod u krvavi rat suprotstavljenih klanova koji je zagrebačkim ulicama bjesnio narednih gotovo 15 godina. Tko je ubio oca Ivana K., službeno nikada nije otkriveno. No neslužbeno, 1997. je likvidirana osoba za koju se, vjerovalo da je bila neposredni počinitelj likvidacije oca Ivana K. Ni ubojica te osobe nikada nije nađen. I sam Ivan K. imao je problema sa zakonom jer je uvjetno osuđivan zbog droge. Što se tiče A.A.., on je 2023. bio uhićen zbog sumnje da je pokušao ubiti svoju tadašnju suprugu, prema kojoj je ispalio više hitaca dok je ona pokušavala pobjeći. Tada je bio pritvoren zbog pokušaja ubojstva i nasilja u obitelji, no nije poznato je li za to optužen ili osuđen. Pojedini članovi njegove obitelji na stranicama crnih kronika pojavljivali su se zbog optužbi i suđenja za iznude, premlaćivanja, ali i kao žrtve podmetnutih eksplozivnih naprava.