'Nakon potresa u Zagrebu, nažalost sve je isto, no ponosna sam na našu zajednicu'

Odmah nakon zagrebačkog potresa, Vesna Blašković, urednica Večernjakovog magazina Diva pokrenula je Facebook grupu 'Potres u Zagrebu - Svi mi u centru' kako bi se građani mogli informirati, ali i razmjenjivati saznanja o posljedicama potresa, štetama i obnovi. U studiju Večernjeg lista govorila o iskustvima vezanim za potres i spomenutu grupu.

Jesu li se stvari promijenile od tog potresa, jesu li danas informacije dostupnije i jasnije građanima?

- Nažalost, sve je ostalo isto. No, jako sam ponosna na našu malu zajednicu. Voljela bih, zapravo, da je u njoj mnogo manje ljudi i da nam uopće ne treba. Osnovala sam grupu tri dana nakon potresa jer sam vidjela da su ljudi uplašeni, da im je to potrebno jer nisu znali što činiti.

Nekoliko mjeseci nakon potresa kod nekih se pojavio stav kako ljudi iz središta metropole na uštrb potresa i na teret države žele obnoviti svoje nekretnine.

- Mislim da nam je potrebno zajedništvo, jer potres ili neka druga katastrofa može svakog pogoditi. Isto tako, recimo, požar. Toga moraju biti svjesni i oni koji sada možda ne iskazuju empatiju prema ljudima iz centra, a jednog dana mogli bi se naći u nevolji.

Kad je riječ o dokumentaciji, petrinjski potres pokazao je da je ljudima samo za prijavu i nadoknadu štete potrebno čak 80 dokumenata. Kakva je situacija u Zagrebu?

- Strašno je komplicirano s predajom dokumentacije. Posebice ako želite krenuti u ono što najviše želimo a to je statička obnova kako bismo mogli izdržati najsnažnije potrese. Preko grupe znam da su ljudi počeli prikupljati dokumente, to je jako zahtjevno no prema Fondu je stiglo malo zahtjeva što zbog kompliciranosti procesa, što zbog toga što se odnosi samo, na zgrade sa crvenom i žutom naljepnicom. A u Zagrebu ih je naviše sa zelenom što ne znači da su sigurne za buduće potrese već samo da su 'preživjele' ovaj.

Obnova će iziskivati velika ulaganja. O kojim je iznosima riječ?

- Ne znamo još točno, no pretpostavljamo kako je riječ o milijunima. Znamo da iznosi za fasade, ako su zahtjevnije ili ako su zgrade zaštićeno dobro, stoje u milijunima. Dakle, a za nešto strukturalno troškovi će biti i viši.

Cijeli razgovor s Vesnom Blašković pogledajte u videu.