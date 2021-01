Obnovu koči birokracija: 'Petrinju možemo obnoviti za pola godine, ali država nam to treba dopustiti'

Priču, i to dobru, pokrenuli su načelnici dalmatinskih općina, koji su pozvali i ostale da se uključe u akciju obnove porušenih kuća na Banovini. Kad bi svaki grad i općina, njih čak 555, preuzeli obvezu obnove jedne kuće, bio bi to lijep doprinos i gesta solidarnosti. No na terenu su se pojavili i prvi problemi. Birokratski. Grad Supetar obnovit ću kuću obitelji Saftić iz Petrinje, čiji je sin Daris prva beba rođena u Hrvatskoj 2021. godine. Gradonačelnica Ivana Marković kaže da nakon pregleda statičara kuća nije dobila crvenu oznaku.

Javlja se velik broj poduzetnika

– Sve ide svojim tijekom. Prvo su bili ovi redoviti statičari, došli su onda i naši da vidimo je li u međuvremenu bilo dodatnih oštećenja. Stupili smo u kontakt s projektantima koji su radili kuću, kolege rade na pripremi dokumentacije i, čim to bude moguće, kad dobijemo projekt i troškovnik, počet ćemo s rekonstrukcijom – kaže I. Marković i dodaje da joj se već javilo tridesetak kolega, načelnika i gradonačelnika, koji bi se rado na isti način odazvali, no pribojavaju se birokratskih barijera s kojima se Grad Supetar već suočava. Otvorili su podračun Grada na koji brojni Bračani uplaćuju donacije, a mnogi od njih, osobito obrtnici i majstori, rado bi osobno otišli u Petrinju i donirali svoj rad.

– Kako to zakonski riješiti kad smo mi kao Grad obveznik javne nabave? Kako donaciju radom uklopiti u cijelu priču? – pita gradonačelnica i ističe da je sad najvažnije donijeti zakonski okvir koji će odrediti pravila obnove ili gradnje kuće za gradove i općine koji se žele uključiti.

– Kontaktirala sam Udrugu gradova i nadam se da će oni potaknuti nadležna ministarstva na donošenje pravnog okvira. Puno je jedinica lokalne samouprave koje bi se, kao i mi, uključile, neke su čak i odabrale obitelji, ali kada bi to bilo zakonski uređeno, bilo bi ih puno više – tvrdi Marković.

Željko Turk, predsjednik Udruge gradova, kaže nam da postoje neke zakonske nedoumice, primjerice kako postupati kad lokalna samouprava nekome nešto daruje, a ovdje je slučaj o pomoći fizičkim osobama.

– To treba do kraja raščistiti kako ne bismo ušli u zakonsku prazninu. Mi sad još skupljamo podatke o tome što su gradovi napravili u vremenu nakon potresa. Neki su se već samostalno uključili u pomoć stradalima. Ideja je dobra i idemo je samo ukomponirati s onima koji su već dali određena materijalna sredstva ili pomogli na drugi način. Treba nam dan ili dva da skupimo podatke i vidimo kakvo je stanje – napominje Turk.

Jednu kuću na Banovini obnovit će ili sagraditi i Grad Slatina, koji se među prvima priključio ideji stasaloj u općinama Murter – Kornati, Tisno, Pirovac i Tribunj. Zajednička je želja da se stradale kuće obnove u idućih pola godine.

VIDEO: Čišćenje ulica, saniranje dimnjaka i krovova u Petrinji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Prioritet je obitelj u potrebi s malodobnom djecom kojoj bismo pomogli i pružili pomoć pri projektiranju, raščišćavanju i gradnji objekta. Molimo sve naše partnere i gospodarstvenike koji se mogu uključiti u nekoj od faza projekta da se odazovu kako bismo se čim prije ekipirali i krenuli s procjenom stanja na terenu. Trebat će nam odmah geodet, projektant, građevinari, a potom i svi ostali koji bi donirali potreban materijal i namještaj za kuću, a svoj doprinos pružit će i gradske tvrtke i ustanove u skladu sa svojim mogućnostima – kaže slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić. Proces prikupljanja pomoći za gradnju ili obnovu kuće u potresom stradalom području bi će, uvjerava, u cijelosti transparentan.

Načelnik Općine Tribunj Marko Grubelić procjenjuje da bi za obnovu svaka općina mogla izdvojiti oko 500.000 kuna, no iznos i ne mora biti toliki jer će i građani te privatni poduzetnici sudjelovati u obnovi. Javljaju mu se, kaže, privatnici koji nude izradu PVC prozora, postavljanje keramičkih pločica...

– Mi s uplatama od nekoliko stotina tisuća kuna možda ostajemo bez nogostupa ili dva, što je ništa u odnosu na mogućnost da pomognemo ljudima. Siguran sam da se većina može odreći tog novca u korist stradalih – smatra Grubelić.

Poduzetnici s područja Grada Trilja, na inicijativu Dražena Krole, vlasnika vinarije, kupili su i kompletno opremili montažnu kuću veličine 60 kvadrata za obitelj Suknajić u Majskim Poljanama.

– Javio se velik broj poduzetnika, prikupljeno je puno donacija pa je montažna kuća kompletno opremljena i odmah useljiva. Izvanredno je to što s tom kućom obitelj može trajno riješiti svoj stambeni problem. Grad ih je podržao, stoji iza inicijative i uključili smo se prilozima. Osim toga, kupit ćemo i dva potpuno opremljena kontejnera za dvije obitelji – kaže Ivan Šipić, gradonačelnik Trilja.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 29.12.2020. Petrinja- Dan nakon razornog potresa.Noc u Petrinji. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Načelnici općina s područja Šibensko-kninske županije s kojima smo razgovarali sigurni su da bi po tom modelu obnova Petrinje bila puno brža od one u Zagrebu, u kojem se, gotovo devet mjeseci nakon potresa, stanje pomaklo malo ili ništa. Vjeruju da bi se obnova po njihovu sistemu obavila za pet mjeseci.

Inicijativu podržava i Hrvatska zajednica općina, u kojoj kažu da je to jedno od mogućih rješenja.

– Sada je najvažnije zbrinuti pučanstvo na stradalom području. Vremenski uvjeti nisu najsjajniji, temperature padaju, tlo i dalje podrhtava, među ljude se uvukao strah i neizvjesnost. Zagovaramo odgovorno i trezveno rješenje te smatramo da je potreban temeljni konsenzus vlasti, oporbe, struke. Sigurni smo da će se urediti zakonski okvir koji će omogućiti brzu i efikasnu obnovu – kažu u Zajednici općina.

– Još je prerano sistematizirati sve ideje koje se javljaju i realizacije. Velik je dio članica Hrvatske zajednice općina, osim hrane, odjeće, raznih potrepština, generatora, građevinskog materijala i slično, prikupio i znatnu financijsku pomoć. O konkretnim iznosima nezahvalno je govoriti jer akcije prikupljanja pomoći još traju, ali načelno možemo govoriti o višemilijunskoj pomoći. Hrvatska zajednica općina gotovo se isti dan organizirala, a kad bude gotov zakonski okvir i kad se pod prikupljanje pomoći podvuče crta, na transparentan način odlučit ćemo kamo će sredstva biti usmjerena – napominju u Zajednici.

Pomoć i za obnovu škola

U pomoć se uključuje i regionalna samouprava. Splitsko-dalmatinska županija obnovit će OŠ Ivana Gorana Kovačića u Gori, mjestu na području Petrinje. Župan Blaženko Boban obišao je školsku zgradu i rekao da im je cilj da učenici u novu školsku godinu krenu u svojoj, obnovljenoj školi. Ravnateljica Valentina Vujnović kaže da ju je ta vijest ugodno iznenadila. Lani su uložena znatna sredstva u energetsku obnovu i obnovu školske kuhinje, ali, eto, dogodio se potres. Šteta se još procjenjuje i s brojkama je još prerano izlaziti. Akciju obnove podržali su već i u Svetoj Nedelji, Oroslavju, Kninu, Pločama, Vrgorcu, Gračacu... Broj zainteresiranih raste iz dana u dan.

Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić najavio je da će montažnu kuću sagraditi u jednoj od zatvorenih hala i potom je modularno prenijeti i sastaviti na potresom pogođenom području. Otvorit će posebne račune na koje će građani i pravni subjekti moći uplaćivati donacije za materijal i opremu. Žele uključiti što više obrtnika – bravara, vodoinstalatera, električara, tesara, građevinara... I Grad Oroslavje želi pomoći obitelji s više djece pa planira izdvojiti 70.000 kuna za građevinski materijal, dok bi potrebne radove i ostali materijal donirali obrtnici.