Ekipa iz EMSC-a: Hrvati, hvala na 15.000 kn donacija, znamo da usluge nisu savršene

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), neprofitna organizacija koja se financira donacijama i sponzorstvima, zahvalio je korisnicima iz Hrvatske koji su centru donirali više od 15.000 kuna.

Zanimljivo kako se internetska stranica centra i aplikacija LastQuake nerijetko ruše zbog velikog broja korisnika koji nakon potresa traže podatke no to nije spriječilo naše ljude da uplate donacije.

- Kratka poruka našim korisnicima u Hrvatskoj, vrlo smo zahvalni na više od 100 donacija koje smo primili, ukupno više od 2000 eura, od potresa u Petrinji! Zbilja vam želimo zahvaliti, znamo da naše usluge, u najmanju ruku, nisu bile savršene! Ostanite sigurni - objavio je EMSC na Twitteru.

Just a short message to our users in #Croatia, we are very grateful for the more than 100 donations we received, for a total exceeding 2 000€ since #Petrinja earthquake! We really want to thank you knowing that our services have not been perfect -to say the least-! Stay safe