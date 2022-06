Nakon opsežne i skupocjene obnove otvoren kultni most na Čiovu: Pogledajte fotografije

U srijedu popodne za promet vozilima otvoren je stari čiovski most nakon dovršetka sanacije koja je započela u listopadu prošle godine. Kao što je i najavljeno, most je otvoren prije 1. srpnja te će biti u funkciji tijekom glavnog dijela turističke sezone, a uz redovno održavanje, i narednih 50 godina.

Foto: Večernji list

Nositelj ovog projekta su Hrvatske ceste, a investicija je vrijedna oko 20 milijuna kuna plus PDV. Izvedena je temeljita obnova i rekonstrukcija svih elemenata 100 metara dugog mosta, počevši od kamene konstrukcije, cijele elektro i strojarske opreme, kolničke konstrukcije, pa do najvažnijeg dijela, središnje čelične konstrukcije koja je bila najzahtjevnija i zbog čijeg je utvrđenog lošeg stanja projekt obnove potrajao duže nego što je planirano.

Foto: Večernji list

Naime, umjesto planiranih 250 kilograma, na kraju je zamijenjeno 30.000 kilograma čelika. Cijeli most je ojačan, ugrađeni su novi dijelovi i instalacije, postavljen je novi asfalt, ograda i rasvjeta. Nakon što je početkom tjedna obavljeno probno opterećenje, osigurani su svi preduvjeti te je most sada u funkciji i za promet vozilima dok je pješacima bio omogućen prijelaz prije 20-ak dana.

„Možemo biti sretni i zadovoljni što se ovaj važan projekt priveo kraju. Most je bio u zaista lošem stanju, dosta lošijem nego što se ispočetka mislilo tako da čestitam svima uključenima što su uspjeli završiti posao na vrijeme i što središnji dio turističke sezone dočekujemo s mostom u funkciji. Zahvaljujem sugrađanima na strpljenju, ali vrijedilo je jer sada imaju sigurniji i ljepši most. Isto tako će biti i nakon drugih radova koji malo inkomodiraju, ali dobit će se trajna vrijednost. Hvala i Hrvatskim cestama na suradnji i što su još jednom bili kvalitetan partner Trogiru“, poručio je gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

Foto: Večernji list

Podsjetimo, Grad je u suradnji s Hrvatskim cestama dogovorio i podijelio trošak prijevoza putnika privremenom brodskom linijom dok je trajala sanacija mosta.

„Ponosni smo na još jedan uspješno realiziran infrastrukturni projekt, pogotovo jer znamo od kakve je i funkcionalne i sentimentalne važnosti za Trogir. Mislim da svi, a najviše građani Trogira, mogu biti zadovoljni dovršetkom projekta sanacije starog čiovskog mosta. Bio je ovo zahtjevan inženjerski projekt i drago mi je da su Hrvatske ceste dobile ovlaštenje Vlade da rukovode njim. Čestitam svima uključenima i vjerujem da će most još desetljećima služiti svojoj svrsi, uz naravno, preduvjet redovnog održavanja“, istaknuo je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Foto: Večernji list

Radovi na ispitivanjima ugrađene hidraulične i elektro opreme, odnosno podizanje i spuštanje pokretnog dijela mosta, napravit će se u listopadu, po završetku turističke sezone, no ono što je važno naglasiti je da će i novi i stari most cijelo ljeto biti otvoreni za promet.

„Uspješno smo izveli još jednu sanaciju mosta, a ovaj je posebno specifičan i zbog svoje lokacije, uz samu UNESCO-m zaštićenu gradsku jezgru. Mi smo uložili zaista maksimalne napore da dovršimo posao na vrijeme i uspjeli to 2 dana prije dogovorenog roka, iako smo zbog naknadno dodanih radova imali ugovorno pravo na produženje. Radili smo i vikende i noćne smjene, sve s ciljem da glavni dio sezone most bude u funkciji. Hvala građanima Trogira na razumijevanju, a sada imaju čvrst, stabilan i oku ugodan most. Ono što je preostalo je postavljanje dekorativne rasvjete, što će biti sljedeći tjedan, a nakon toga će most potpuno doći do izražaja i u noćnoj vizuri grada“, rekao je Berislav Borovina, direktor poduzeća Spegra koje je izvodilo radove na sanaciji.

U listopadu će se obaviti i primopredaja mosta te će Hrvatske ceste predati most na upravljanje Županijskoj upravi za ceste.