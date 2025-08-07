Nakon objave slike s bistom Tuđmana poznatom novinaru ugašen Facebook profil. Sada mu stigao odgovor

Nakon što je poznatom novinaru, kolumnistu Poslovnog dnevnika, uredniku i voditelju emisije na HTV-u koji je 1992 napravio intervju s prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, kada je jedna od tema bio i HOS i pozdrav 'Za dom spremni' Romanu Bolkoviću ukinut Facebook profil nakon što je objavio selfi s bistom Tuđmana, stigao mu je odgovor i samog Facebooka. Bolkoviću su poručili da su pregledali njegov korisnički račun, te utvrdili da je aktivnost na njemu u skladu s njihovim standardima zajednice te da opet može koristiti račun. Podsjetimo, Bolkoviću je jučer tijekom večernjih sati iznenada onemogućen korisnički račun na Facebooku bez prethodnog upozorenja i bez jasnog obrazloženja o navodnom kršenju Standarda zajednice.

"U službenoj obavijesti navedeno je tek kako račun "nije u skladu sa standardima", no bez konkretne naznake o tome koji je sadržaj problematičan i na koji način ti standardi navodno nisu poštovani. Facebook je omogućio pokretanje žalbenog postupka, uz napomenu da će zahtjev biti razmotren u roku nešto dužem od jednog dana. Ukoliko se potvrdi da je došlo do kršenja pravila, račun će biti trajno onemogućen, bez mogućnosti daljnje žalbe. Apsurdnost cijele situacije posebno je naglašena činjenicom da je posljednji objavljeni sadržaj uključivao putopis iz Japana, fotografije srna iz Nare te prizore zen i šinto hramova iz Kyota, Tokija i Osake – sadržaj koji se ni na koji način ne može smatrati spornim. Moguće je, ipak, da je fotografija objavljena dan ranije – snimka biste prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana, ispred njegove rodne kuće u Velikom Trgovišću – izazvala reakcije u određenim krugovima. U aktualnom društvenom ozračju teško je procijeniti tko bi se mogao osjetiti pogođenim, no zabrinjavajuće je da bi izraz osobnog interesa za suvremenu povijest mogao biti povod za ovakvu sankciju. Očekujem pošten i transparentan ishod žalbenog postupka, uz nadu da će ovakvi slučajevi u budućnosti biti rjeđi i bolje obrazloženi", poručio je tada Bolković.