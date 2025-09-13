Naši Portali
BIVŠA PREDSJEDNICA VRHOVNOG SUDA

Nakon krvavih nereda: Nepal imenovao prvu ženu na čelu vlade

Autor
Lina Šantak
13.09.2025.
u 17:00

U samo sedam dana, neredi su odnijeli najmanje 51 život.

Nakon burnog tjedna obilježenog nasilnim prosvjedima i padom vlade, Nepal je imenovao prvu ženu na čelu svoje vlade – bivšu predsjednicu Vrhovnog suda, Sushilu Karki, piše SkyNews. Svečanu prisegu kao privremena premijerka položila je u petak pred predsjednikom Ramchandrom Paudelom. Karki, koja ima 73 godine, već je ispisala povijest kao jedina žena na čelu najvišeg suda u zemlji tijekom 2016. i 2017. godine, a tada je stekla naklonost javnosti zbog svojih reformskih stavova.

Ova politička prekretnica dolazi nakon žestokih prosvjeda izazvanih vladinom zabranom društvenih mreža poput Facebooka i YouTubea, kao i optužbama za raširenu korupciju. Prosvjedi su krenuli mirno, ali su se ubrzo pretvorili u nasilne sukobe.

U samo sedam dana, neredi su odnijeli najmanje 51 život. Katmandu je u ponedjeljak bio poprište demonstracija koje su kulminirale napadima na državne zgrade i žestokim odgovorom policije, uključujući upotrebu suzavca, vodenih topova i vatrenog oružja.

Iako je vlada već sljedeći dan povukla zabranu interneta, bijes prosvjednika nije splasnuo. Tisuće su izašle na ulice, spalile zgradu parlamenta, predsjedničku palaču, poslovne objekte i čak luksuzne hotele poput Hiltona i Hyatta. U središtu glavnog grada zabilježen je i masivan bijeg iz zatvora.

Premijer Khadga Prasad Oli podnio je ostavku i napustio rezidenciju u utorak, dok je vojska preuzela kontrolu nad glavnim gradom. Ubrzo su pokrenuti pregovori između vojske, predsjedništva i prosvjednika o formiranju prijelazne vlasti.

Nepal i ranije bilježi valove političkih previranja – od demokratskih prosvjeda 1990. do velikih demonstracija 2006. koje su dovele do ukidanja monarhije dvije godine kasnije. Imenovanje Karki na čelo vlade sada označava novi povijesni trenutak za ovu himalajsku naciju.

