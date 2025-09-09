'Vlada nam je pokazala da moramo umrijeti za svoja prava i umrijet ćemo, nećemo stati'

Nepalski premijer K. P. Sharma Oli podnio je danas ostavku, rekao je njegov pomoćnik, dok su prosvjednici protiv korupcije prkosili policijskom satu i sukobili se s policijom i zapalili zgradu Parlamenta u Katmanduu, dan nakon što je najmanje 19 ljudi ubijeno u nasilnim prosvjedima. Građani su krenuli u prosvjede zbog zabrane društvenih mreža u Nepalu.

Zbog masovnosti prosvjeda, Nepal je u utorak ukinuo zabranu društvenih mreža i uveo policijski sat unutar gradskog područja Katmandua nakon što su prosvjedi protiv korupcije, potaknuti zabranom, doveli do smrti 19 ljudi. Više od 100 osoba ozlijeđeno je u prosvjedima generacije Z protiv raširene korupcije.

"Tijekom policijskog sata neće biti dopušteni prosvjedi, masovna okupljanja ni sastanci", priopćeno je. Ta je obavijest stigla nakon što su prosvjednici pozvali ljude da sudjeluju u zajedničkom izražavanju žalosti zbog prosvjednika koji su poginuli u ponedjeljak.

Prosvjedi generacije Z smatraju se najraširenijima u modernoj povijesti Nepala. Prosvjedi su potaknuti zabranom Facebooka i drugih glavnih platformi društvenih medija koju je prošli tjedan nametnula vlada, baš kada se formirao online pokret usmjeren na "nepo djecu" političara i moćnih osoba.

Prosvjedi u Nepalu

Korištenje društvenih mreža u Nepalu rašireno je: analiza tvrtke za digitalno savjetovanje Kepios otkrila je da je početkom 2025. u Nepalu bilo 14,3 milijuna aktivnih korisničkih identiteta društvenih mreža, a ta brojka čini gotovo polovicu stanovništva zemlje. Dana 29. rujna prošle godine, nepalski Vrhovni sud naredio je svim platformama društvenih medija u Nepalu da se registriraju prije rada kako bi vlasti mogle pratiti "nepoželjan sadržaj". Krajem kolovoza ove godine dan je rok od sedam dana za registraciju. Ako to ne učine, bit će deaktivirane u zemlji. Neke tvrtke, poput TikToka i platforme za razmjenu poruka Viber, registrirale su se prije roka. No, drugi su navodno nastavili ignorirati naredbu, pa je Vlada, kada je rok istekao, zabranila 26 platformi društvenih medija, uključujući perjanice Mete – Facebook, WhatsApp i Instagram.

Sveobuhvatna zabrana prijetila je da će ugroziti nedavno pokretanje Facebookove monetizacije sadržaja u Nepalu, što bi moglo pomoći nepalskim kreatorima sadržaja da zarade novac, a također je prijetila da će utjecati na druga nepalska poduzeća koja ovise o platformama društvenih medija. Također je izazvala zabrinutost zbog slobode medija u zemlji.

Strah od umiranja društvenih mreža u Nepalu poklopio se i s rastućim online pokretom koji proziva nepalsku "nepo djecu", što je izraz koji potječe iz Hollywooda, a odnosi se na nepotističku praksu u kojoj djeca slavnih osoba dobivaju prilike zbog svojih obiteljskih veza. Posljednjih dana, nepalski građani su na platformama poput TikToka i Reddita objavljivali slike i videozapise djece političkih vođa, uključujući i djecu bivših premijera i ministara, prema Kathmandu Postu, koje su optužili za korištenje novca poreznih obveznika za financiranje raskošnog načina života i putovanja u inozemstvo.

Bitka protiv korupcije

U Nepalu je jedan prosvjednik rekao za BBC da je zabrana društvenih mreža poslužila kao razlog okupljanja prosvjednika, ali da je pravi "fokus" bio na široj korupciji: "Želimo da nam se vrati zemlja – došli smo zaustaviti korupciju." Mladi su danas već prekršili policijski sat i nastavili prosvjedovati.

"Gledajući ovaj visoki odaziv generacije Z, vidim da ima nade", rekla je mlada prosvjednica Taya Chandra Pandey za Kathmandu Post. "Ovo ne radi nijedna politička stranka; to pokreće isključivo generacija Z. Pokazali smo da imamo moć održati ovaj pokret."

"Ne možemo sada stati", rekla je za Post nepalska aktivistica Priya Sigdel: "Toliko je nevinih mladih ljudi poginulo. Ako šutimo, ovi vođe i njihova djeca samo će nastaviti s istim korumpiranim sustavom. Sada kada nam je vlada pokazala da moramo umrijeti da bi nas slušali, onda ćemo umrijeti. Ali nećemo stati. Odgovorni moraju biti pozvani na odgovornost."