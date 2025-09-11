Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
KAOS NA ULICAMA FRANCUSKE

'Ministri jesu problem, ali veći je problem predsjednik Macron, on mora otići'

Autor
Dario Topić
11.09.2025.
u 13:50

Pariška policijska uprava priopćila je da je spriječila "upad tisuću nasilnih pojedinaca" na kolodvor Gare du Nord

Ulice francuskih gradova izgledale su jučer kao bojišnica. Diljem Francuske održani su veliki prosvjedi nakon pada vlade. Ekstremna ljevica i dio sindikata traže Macronovu ostavku i nove izbore. Sindikati su i ranije za 10. rujna najavili veće prosvjede i blokade prometnica. Skupovi u Marseilleu na jugu zemlje počeli su jučer rano ujutro, u 6.30 sati, kada je blokiran dio prometnica. Policija je upotrijebila suzavac i šok-bombe, a u sukobima su stradali pojedini izlozi i pročelja zgrada.

'Blokirajmo sve'

Ključne riječi
Emmanuel Macron prosvjedi Francuska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još