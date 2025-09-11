'Ministri jesu problem, ali veći je problem predsjednik Macron, on mora otići'

Ulice francuskih gradova izgledale su jučer kao bojišnica. Diljem Francuske održani su veliki prosvjedi nakon pada vlade. Ekstremna ljevica i dio sindikata traže Macronovu ostavku i nove izbore. Sindikati su i ranije za 10. rujna najavili veće prosvjede i blokade prometnica. Skupovi u Marseilleu na jugu zemlje počeli su jučer rano ujutro, u 6.30 sati, kada je blokiran dio prometnica. Policija je upotrijebila suzavac i šok-bombe, a u sukobima su stradali pojedini izlozi i pročelja zgrada.



'Blokirajmo sve'