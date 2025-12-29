VIDEO Kaos diljem SAD-a: Snažna oluja paralizirala ulice, tisuće bez struje, pojavio se i tornado

Veliki dio Sjedinjenih Američkih Država pogodila je snažna zimska oluja koja je donijela mećave, orkanske udare vjetra i nagli pad temperatura, uzrokujući kaos u prometu, masovne nestanke električne energije i brojne izvanredne situacije na terenu.

Oluja se počela širiti još u nedjelju preko sjevernih ravnica, a već u ponedjeljak ujutro meteorolozi su upozorili na izuzetno opasne uvjete za putovanja. Na pojedinim područjima vidljivost je pala gotovo na nulu, dok su jaki vjetrovi i gust snijeg u potpunosti paralizirali promet. - Riječ je o iznimno snažnoj oluji, čak i za standarde sjevernih dijelova zemlje - izjavio je meteorolog Cody Snell iz Centra za prognozu vremena, pišu strani mediji.

Brutal conditions in Traverse City, MI this morning! Join us on @weatherchannel all morning to experience a true bomb cyclone winter storm! pic.twitter.com/WqpqnB0KSP — Chris Bruin (@ChrisBruinTV) December 29, 2025

Najpogođeniji su dijelovi Michigana, Minnesote i Sjeverne Dakote, gdje su zabilježene obilne snježne oborine i iznimno niske temperature. Na Gornjem poluotoku Michigana palo je i do 60 centimetara snijega, a dodatnu opasnost predstavljali su snažni udari vjetra koji su stvarali uvjete mećave. Istodobno je snažno područje niskog tlaka, koje se brzo kretalo prema Velikim jezerima i Kanadi, dodatno pojačalo oluju. Meteorolozi navode kako se radi o sustavu koji se vrlo brzo intenzivirao, poznatom kao “bomb ciklona”, što znači da je tlak u središtu oluje naglo pao, povećavajući njezinu razornu snagu.

Uz snijeg, zemlju je pogodio i ekstremni prodor hladnog zraka. U dijelovima središnjeg SAD-a temperature su se u samo 24 sata snizile i do 28 stupnjeva Celzija. Zbog jakog vjetra, osjeti hladnoće u nekim područjima spustili su se i do -34 stupnja, što predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje. Posljedice oluje osjetile su se diljem zemlje. Više od 350 tisuća kućanstava ostalo je bez električne energije, najviše u Michiganu. Zračni promet bio je ozbiljno poremećen, tisuće letova kasnilo je ili je otkazano, dok su brojne prometnice zatvorene zbog snijega i leda.

U sjeveroistočnim saveznim državama dodatne probleme uzrokovala je ledena kiša, koja je opteretila dalekovode i stabla, dok su na srednjem zapadu zabilježene i snažne grmljavinske oluje. U Illinoisu je potvrđen i tornado koji je rušio stabla i oštetio infrastrukturu. Dok se sjever zemlje bori sa snijegom i hladnoćom, jug SAD-a ulazi u naglo zahlađenje. Nakon dana neuobičajeno visokih temperatura, hladna fronta donosi snažne vjetrove i pad temperature koji bi se mogao zadržati do Nove godine. Prema prognozama Nacionalne meteorološke službe, oluja će i dalje jačati kako se bude kretala prema istoku, potaknuta sudarom ledenog zraka iz Kanade i toplog zraka koji se zadržao nad južnim dijelovima zemlje.