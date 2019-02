Nakon 65. raditi treba samo onaj tko želi

Kako smanjiti društvene nejednakosti koje su sve veće, ključno je pitanje i okosnica SDP-ova programa za sljedeće euroizbore. Glavni koordinator programa, SDP-ov saborski zastupnik i bivši potpredsjednik Vlade Branko Grčić naglašava da je više od 27 posto hrvatskih građana u ovom trenutku izloženo riziku siromaštva, od umirovljenika koji mirovine troše za režije preko socijalno potrebitih i nezaposlenih pa sve do ljudi koji rade, ali primaju minimalnu plaću.

Riječ je, dodaje, o gotovo milijun i pol ljudi koji su doslovce izloženi problemu opstanka te je prvo i osnovno pitanje kako im EU tu može pomoći.

Osobni odbitak dići na 5000

Zbog svega toga SDP se u svojem programu zalaže za povećanje plaća, povećanje osobnog odbitka s 3800 na pet tisuća kuna jer to, kaže Grčić, donosi i rast plaća upravo onima koji imaju između pet i 15 tisuća kuna, odnosno srednjem sloju koji je u Hrvatskoj, kaže, uništen, ali i za ubrzavanje rasta minimalne plaće.

– Kada govorimo o mirovinama, tražimo za sve ljude koji su radili puni radni staž da se mirovina u nekom kraćem vremenu korigira i da minimalno iznosi 75 posto plaće osiguranika – kaže.

Što se pak tiče dobne granice za odlazak u mirovinu, SDP se zalaže za odlazak u mirovinu sa 65 godina, odnosno da nakon te dobi na tržištu rada ostaju oni koji to žele, a da se ni na kakav način ne penalizira one koji to ne žele.

U programu se traži i sniženje PDV-a u turizmu.

– Ne podržavamo dizanje PDV-a za ugostitelje, treba ga vratiti na 13 posto, a u smještaju s 13 na 10 posto PDV-a – kaže Grčić koji, pak, o ulasku u europsku monetarnu uniju kaže da je SDP za to, ali da Hrvatska u ovom trenutku za to nije spremna. Kad je riječ o demografskim mjerama, traže jednako korištenje roditeljskih dopusta muškaraca i žena zbog jačanja rodne ravnopravnosti.

U programu, objašnjava, namjerno se bave unutarnjim političkim pitanjima jer se ona ne mogu, kaže, zanemariti kada se govori o životu i standardu.

– Mi možemo govoriti o EU i o fondovima EU, ali ponajprije nas zanima kako taj EU utječe na život ljudi. Zato se u programu osvrćemo na ukupnu politiku trenutačne vlasti izražavajući jasan stav da nismo zadovoljni tom politikom, a što potvrđuju i građani – kaže Grčić.

Važna im je tema i poštivanje ljudskih prava i načela ravnopravnosti po svim osnovama. Stoga su spremni podržati i inicijativu na razini EU da se ograničenje korištenja fondova EU veže uz kršenje elementarnih prava.

– Posebno zbog činjenice da nismo zadovoljni kako se HDZ-ova vlada postavlja kad je o tome riječ o čemu, pak, svjedoče brojni slučajevi – kaže Grčića.

Ne slijediti slijepo EK

Grčić isto tako naglašava da će u SDP-u biti protiv toga da se slijepo slijedi sve što dolazi iz Europske komisije. No to ne znači da su suverenisti jer to nisu kao što, kaže, nisu ni euroskeptici.

– Primjer za to je odlazak u mirovinu sa 65 godina što je diktat iz EK kao i predaja Ine Mađarima Zakonom o privatizaciji. Mi smo sve to imali 2014. godine na stolu i odustali smo od toga. Kad je riječ o mirovinama, nismo vremenski determinirali kad bi to bilo, a što se tiče Ine, jasno smo rekli da je sudski proces, ugovor iz 2009. godine i sve što se tada događalo kompromitiralo taj proces i da mi ne možemo u takvim uvjetima mijenjati zakon koji bi išao i stepenicu dalje. Rekli smo komisiji da na to pristati ne možemo – tvrdi Grčić.

>> Tko je sve napustio SDP