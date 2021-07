Nakon 10 godina konačno okončano suđenje za nesreću u kojoj su poginuli majka i sin

'Radije bih da nisam ustao iz kreveta tog nesretnog dana. Išao sam se naći s bratićem u Okiću i dolazio sam iz smjera Nehajske. Na semaforu mi se upalilo zeleno pa sam krenuo ravno, a na mene je naletio terenac. Ostao je u tom traku nakon što me udario u prednji dio vozila. Sjećam se da sam pomislio kako je dobro da nitko nije stradao. No kada sam izašao, vidio sam razmjere te katastrofe. Jer poginuli su majka i sin' kazao je Damir Strmečki.

Postupak se razvukao jer je cijelu priču pratio niz kontroverzi

Njemu se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi zbog nesreće koja se dogodila 1. rujna 2011. malo poslije 12 sati na križanju Ozaljske, Nehajske i Okićke ulice u Zagrebu. U nesreći su poginuli majka i sin, Neda (49) i Ivan Bujević (18). Dok su stajali na semaforu i čekali da im se upali zeleno svjetlo kako bi prešli cestu, na njih je Porsche Cayenneom naletio Mladen Guštin.

Koju godinu kasnije Guštin je optužen za tu nesreću, a s njim je suoptužen i Damir Strmečki. Guštin koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema je u međuvremenu preminuo pa je na optuženičkoj klupi ostao samo Strmečki.

Postupak se razvukao jer je cijelu priču pratio niz kontroverzi, a jedna od njih je bila i koliki je obol nesreći dao Strmečki koji je upravljao s A8 te je na križanju Ozaljske udario u Guština, prije no što je on završio na nogostupu gdje je usmrtio pješake. Nadalje, problem je bila i brzina kojom se Guštin kretao jer su trojica vještaka različito o tome iskazivala.

Zbog svih tih nedoumica, sud je optužnicu, podignutu u listopadu 2011., tri puta vraćao tužiteljstvu na doradu. U prva dva navrata bio je optužen samo Guštin, koji je nakon nesreće bio i pritvoren jer je prije toga bio višestruko evidentiran kao prometni prekršitelj. Na koncu je optužen i Strmečki, a suđenje im je počelo u siječnju 2015. na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Znam da nisam kriv za prometnu nesreću i uopće mi nije jasno kako sam se našao u ovoj ulozi.

Neke su rasprave odgođene zbog bolesti jednog ili drugog optuženika, na spisu su se izmijenila trojica sudaca, no ipak je saslušano više svjedoka. Kada se činilo da bi ta tragična priča mogla dobiti barem nepravomoćni sudski epilog, donesen je novi Kazneni zakon koji je pooštrio kazne za izazivanje prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama. Umjesto dosadašnjih 12 godina, maksimalna kazna podignuta je na 15 godina zatvora, pa zbog te zakonske izmjene postupak više nije bio u nadležnosti Općinskog kaznenog suda u Zagrebu koji je dotad vodio proces, već je morao biti prebačen na Županijski sud u Zagrebu. Suđenje je počelo u listopadu 2019. A onda je došla epidemija COVID-a, pa potres, pa smrt Guština.



I tako 10 godina od nesreće, postupak se priveo kraju, a Strmečki je iznio obranu. Kazao je da je i njega nesreća teško pogodila te da s tim teško živi i danas.



'Znam da nisam kriv za prometnu nesreću i uopće mi nije jasno kako sam se našao u ovoj ulozi. Prvo sam bio svjedok jer je pokojni gospodin prošao kroz crveno i naletio na mene, a nakon tri godine se nađem u optužnici. Nije mi jasno ni kako ni zašto? Sve su to okolnosti zbog kojih sam duboko potresen. Izgubio sam mogućnost da radim kao konzultant za informatičke tehnologije jer u CV-u piše da protiv mene postoji sudski postupak pa angažmani postaju nemogući. Prošlo je 10 godina. Tisuću puta mi kroz glavu prođe što bi bilo da sam naišao sekundu prije ili kasnije i često mi se "vrti taj film u glavi"' kazao je Strmečki u svojoj obrani.



No za razliku od njega tužitelj smatra da je tijekom postupka dokazano da je Strmečki kriv za nesreću. U završnom govoru tužitelj je naveo da je na semaforu u Nehajskoj Strmečki imao crveno svjetlo no da je u jednom trenutku došlo do paljenja dopunskog zelenog za skretanje u desno, u Ozaljsku.

'Vještak je utvrdio da je pokojni Guštin vozio znatno brže od dopuštenog, najmanje 74 km/h.

'Zato je pogrešno procijenio te je ušao u raskrižje zadržavajući smjer kretanja za ravno u Okićku. U tom trenutku u križanje je ušao Porsche koji se kretao velikom brzinom Ozaljskom iz smjera istoka ka zapadu i to dok je za njega žuto prelazilo u crveno. Nakon sudara poginule su dvije osobe. Smatram da je Strmečki počinio kazneno djelo neizravnom namjerom te tražim da ga sud proglasi krivim i osudi primjerenom kaznom' rekao je tužitelj.

Slaven Martić, odvjetnik Damira Strmečkog, smatra kako tijekom postupka nije nedvojbeno dokazano da bi Strmečki počinio kazneno djelo kako ga se tereti.



'Vještak je utvrdio da je pokojni Guštin vozio znatno brže od dopuštenog, najmanje 74 km/h. Iz videosnimke je moguće vidjeti zaustavni put Porschea kad se dovede u korelaciju s tim. Svjedok Davor D. koji je vodeći psa prelazio pješački prijelaz Ozaljske iz smjera juga prema sjeveru kad mu je bilo zeleno rekao je kako je vidio da je i za vozače koji su iz Nehajske išli ravno također bilo zeleno. Moj klijent je optužen 22. srpnja 2014. tri godine nakon što je za prometnu nesreću optužen Mladen Guštin. Analizom vještačkog nalaza obrana smatra da nije moguće utvrditi da se kazneno djelo dogodilo na način opisan u optužnici pa predlažem da sud primjeni načelo "in dubio pro reo" te mog klijenta oslobodi odgovornosti' kazao je Martić

Nepravomoćna presuda će biti objavljena u ponedjeljak.