Najveći kameleon hrvatske politike konačno ima šanse ući u Sabor

Lazaru Grujiću smiješi se da u 73. godini postane jedna od najvećih priča ovih izbora kao uvjerljivo jedan od najosebujnijih kandidata.

On voli sve u spektru od ljevice do desnice, i njega vole (gotovo) svi, bez obzira na ideologiju, vjeru i kojekakva opredjeljenja. Iako su i na ovim izborima umirovljenici skupina birača koji će najviše profitirati, i to bez obzira koja opcija pobjedi, naravno, osim ako predizborno obećanje nije "ludom" umirovljeniku radovanje, ovaj put ipak bi najviše mogao profitirati najpoželjniji umirovljenik i najveći kameleon hrvatske politike.

Predsjednik Stranke umirovljenika ima nikad veće šanse da se nakon pokušaja koji traju više od desetljeća konačno domogne dužnosti saborskog zastupnika. Dosad je uvijek pogrešno tipovao tako da su svi njegovi pokušaji završavali ili "s pogrešnim ljudima" ili "u pogrešno vrijeme".

Impresivan je niz njegovih pokušaja uistinu sa svim velikanima naše političke scene, i sudeći po anketama ima velike šanse dobiti saborski mandat u 7. izbornoj jedinici kao drugi na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore koju predvodi bivši Mostovac Slaven Dobrović. Kako im ankete daju dva mandata u toj jedinici Grujiću mandat mogu "oteti" jedino preferencijalni glasovi za nekog od kandidata na toj listi, možda generala HOS-a i bivšeg saborskog zastupnika HSP-a Ante Prkačina.

Od aktualnih lidera poveznice s Grujićem nema jedino čelnik Mosta Božo Petrov i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, izuzev što je o potonjem predsjednik SU kritički pisao. Dakako, već je opjevano i njegovo "političko prijateljstvo" s čelnikom HSU-a Silvanom Hreljom na kojem je Grujić već toliko puta demonstrirao kako se možemo prevariti ako ga po izgledu doživljavamo kao dobroćudnog umirovljenika.

O Hrelji je i ovo napisao: "Kukuriku Lutak Hrelja uzalud kokodače jer će uskoro ostati potpuno sam u svom kokošinjcu, a onda je samo pitanje dana kada će mu i naglo izraslo perje početi otpadati.". Unatoč tomu, lani u rujnu ljuti protivnici pregovarali su o ujedinjenju svih umirovljeničkih opcija, ali ni ovaj put nisu uspjeli.

Od Grujića nikad nitko nije imao uočljive koristi ako je suditi po izborima u kojima je postojala mogućnost preferencijalnog glasovanja. Što ne znači da ovaj put baš njegov lik bude onaj presudni razlog zbog kojeg će netko zaokružiti barem listu Domovinskog pokreta.

Mediji su odmah po objavi njegove kandidature pokušavali pobrojati sva njegova politička lutanja, ali su tu listu morali naknadno dopunjavati. Tvrdimo da je ovo najiscrpniji niz Grujićeva političkog puta, ali ne možemo ni mi jamčiti da je još uvijek potpun. U niti 11 godina 12 puta je mijenjao boje.

Grujić i Milan Bandić

Studeni 2009. - Stranka umirovljenika (SU) podupire kandidaturu Milana Bandića na predsjedničkim izborima: "Standard koji uživaju zagrebački umirovljenici i razina socijalne osjetljivosti prema svim skupinama građana koju pokazuje, odnosno provodi gradonačelnik Zagreba Milan Bandić jest upravo onaj standard koji bi poželjeli svi umirovljenici odnosno građani u Republici Hrvatskoj", priopćeno je u SU.

Grujić i Stipe Mesić

Prosinac 2009. - Na objavi utemeljenja Bloka umirovljenici zajedno (kojem nije pristupio jedino Hreljin HSU), a u kojem je Grujić koordinator, pozvan je tadašnji predsjednik Stipe Mesić da im se pridruži po isteku mandata.

Grujić i Jadranka Kosor (HDZ)

Studeni 2010. - Grujić s premijerkom Jadrankom Kosor u Banskim dvorima s čašom šampanjca nazdravlja osnivanju Vijeća za umirovljenike i starije osobe.

Rujan 2011. - Grujić podržava Vladu Jadranke Kosor poručujući umirovljeničkom konkurentu Silvanu Hrelji na čelu HSU-a kako SU-u nije važno i ako su motivi Vlade za usklađenje zamrznutih mirovina u iznosu od 100 kuna čak i predizborni, jer im je samo važno da umirovljenici profitiraju.

Grujić i Tomislav Karamarko

Srpanj do listopada 2012. - Najava sporazuma o trajnoj suradnji HDZ-a, Bloka umirovljenici zajedno i HSP-a "Ante Starčević", uoči lokalnih izbora u svibnju 2013. Koordinator BUZ-a Lazar Grujić naglašava kako njih ne zanima "ideologija, vjera i nacija nego samo penzije", dok mediji govore kako lider HDZ-a Tomislav Karamarko mobilizira političke patuljke za predstojeće lokalne izbore.

Grujić i Branko Hrg (HSS)

Travanj 2013. - U Križevcima je uoči lokalnih izbora potpisan koalicijski sporazum između Hrvatske seljačke stranke koju je tada vodio Branko Hrg i Stranke umirovljenika na čelu s Lazarom Grujićem. Dogovoreno je da će podržati zajedničke kandidate i HSS-HSLS-SU izbornu listu.

Grujić i Ivo Josipović

Listopad 2014. - Pod nazivom “Umirovljenici ZA Ivu”, predstavnici devet umirovljeničkih stranaka podržali su kandidaturu predsjednika Republike Ive Josipovića, a tim povodom Lazar Grujić je kao šef SU-a rekao: “Zajedničko nam je da se politikom izgrađenom na novim temeljima koje predsjednik Josipović nudi u sklopu prijedloga izmjena Ustava mogu stvoriti pretpostavke za duhovnu i materijalnu obnovu Hrvatske”.

Grujić i Ljubo Jurčić (Milan Bandić)

Studeni 2015. Lazar Grujić kao treći na listi koalicije Bandićeve Stranke rada i solidarnosti koju je nosio nezavisni Ljubo Jurčić dobio je 394 glasa ili 2,92 %. Ali, usred kampanje pritvoren je dr. Drago Rubala zbog afere s lažnim invalidima, pa se otkrilo da je 1993. potpisao i Grujićev stopostotni invaliditet zbog potpunog gubitka funkcije kralježnice u 46. godini života. Oponenti su tražili da se hitno podvrgne neovisnom vještačenju, a bilo je i zahtjeva da vrati milijun i pol kuna mirovine koju je dobio u račun invalidnosti. Ispostavilo se da Grujić nije lažni invalid, koliko god i zbog svojih političkih aktivnosti djelovao vrlo vitalno.

Grujić i Stranka umirovljenika

Rujan 2016. - Grujić je kao nositelj liste SU-a osvojio 176 ili 17,18 % od ukupno 1024 glasa koliko je lista osvojila ili 0,47 % onih koji su glasovali u 7. izbornoj jedinici.

Svibanj 2017. - Na izborima za skupštinu zagrebačke županije lista SU-a koju je nosio Grujić osvojila je 1660 glasova ili 1,41 %., a za gradsko vijeće i gradonačelnika Svete Nedelje 256 ili 3,53 % te 250 glasova ili 3,36 %.

Grujić i Milan Bandić

Studeni 2018. - Grujić je objavio autorski tekst u povodu akcije rušenja zagrebačkog gradonačelnika: "Protiv Milana Bandića slučajni su političari i pikzibneri" .

Grujić i Davor Bernardić

Veljača 2019 - SDP i SU na zajedničkoj tribini u Trogiru na kojoj Davor Bernardić zagovara povećanje prosječne mirovine za 300 kuna, a Grujić poziva umirovljenike da na izborima za EU parlament glasaju za SDP-ove kandidate. U tom razdoblju nije mu smetalo što ga zovu "Berin penzić".

Grujić i Zoran Milanović i Krešo Beljak

Listopad 2019. - Na predsjedničkim izborima, na kojima je politički uzlet imao Miroslav Škoro, Stranka umirovljenika pozvala je članove i simpatizere, radnike i mlade i sve socijalno ugrožene građane, sadašnje i buduće umirovljenike da svoj glas daju Zoranu Milanoviću. Na stranicama stranke objavljena je fotografija na kojoj na Dan grada Samobora zagrljeni s Grujićem poziraju Milanović i Krešo Beljak.

Grujić i Miroslav Škoro

svibanj 2020. - koalicijski sporazum Stranke umirovljenika i Domovinskog pokreta Miroslava Škore