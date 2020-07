'Za pregovore poslije izbora pripremili smo pet scenarija'

Nečija tlapnja i jedan od načina da se Domovinski pokret prikaže u svjetlu ljudi koji su lovci na fotelje i funkcije – ovako je Miroslav Škoro, u obilasku centra Zagreba, komentirao želje za ministarstvima svojih koalicijskih partnera, o čemu smo pisali jučer. Unutarnji poslovi za Hrvoja Zekanovića, prvog čovjeka Hrvatskih suverenista, kultura za predsjednika Bloka za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića i poljoprivreda ili gospodarstvo za Vesnu Vučemilović nešto je o čemu, tvrdi Škoro, baš nitko s njim nije razgovarao. – A ja sam najkompetentnija osoba kad je u pitanju bilo što vezano uz Domovinski pokret – zaključio je Škoro, kojem suradnici, čini se, dva dana prije kraja kampanje svoje ambicije nisu priopćili.

Stečajni upravitelj

Da je, pak, ovakva podjela ministarstava “potpuno nerealna”, kaže i politički tajnik Domovinskog pokreta Mario Radić.

– Jednostavno nismo o tome razgovarali i princip je vrlo jasan. Nismo nerealni i o ministarstvima te ostalim stavkama pregovarat ćemo eventualno kad vidimo broj mandata koji ćemo osvojiti – kaže nam Radić, kojeg pitamo i je li toliko loše da partneri Pokreta razmišljaju o svojim potencijalnim budućim pozicijama u vlasti.

Da se “svašta može razmišljati”, odgovara nam Mario Radić, uvjeren da će Škorina stranka u nedjelju osvojiti minimalno 25 saborskih mjesta. – Pokazuju tako naše ankete – kaže politički tajnik Domovinskog pokreta, pa dodaje da stranka ispod 15 mandata neće biti sigurno.

A ovisno o tome koliko zastupnika zaista na kraja budu imali, za postizborne pregovore pripremili su “scenarije A, B, C, D i E”. Koja su ministarstva u kojoj opciji, Radić nije htio otkrivati, pa smo ga pitali predviđa li jedno od slova i želje Škorinih partnera.

– Od naših minimalnih 25 mandata, partneri se sastoje od tri – odgovorio je tako politički tajnik stranke dajući do znanja da su, kao i staroj narodnoj, želje ovdje jedno, a realnost drugo. Što će se partneri na kraju dogovoriti, jasno će biti za nekoliko dana, a kad smo već kod težnji i namjera, Radića smo pitali i, ako je uvjet za koaliciju s HDZ-om taj da Andrej Plenković ne bude premijer, znači li to da će se inzistirati na tome da Vladu vodi Škoro ili će se tražiti netko treći.

– Postoji jedna istina, a ta je da će Hrvatska do kraja godine biti pedeset milijardi kuna u minusu. Nama treba stečajni upravitelj države, a to nije Plenković – kaže Radić, kojeg opet pitamo je li to Škoro. Izravno ipak ne odgovara.

– Treba nam netko tko je gospodarstvenik – kao da je iz Škorina životopisa “izvukao” crticu, indirektan je politički tajnik Domovinskog pokreta. Nešto malo konkretniji, iako ne u potpunosti, bio je jučer, pak, sam Miroslav Škoro koji je na pitanje je li spreman postati premijer, kazao da je “spreman podnijeti svoj dio odgovornosti u politici”.

– Nisam bahat čovjek kao neki i mislim da bi se odgovor na to pitanje mogao tako protumačiti, ali, čim stojim ovdje pred vama i u politici sam, spreman sam podnijeti svoj dio odgovornosti i napravit ću to iz jednostavnog razloga jer ovo radim zato što svoje volim. Ne radim to zbog toga da bih se negdje smjestio. Ako se ne realiziram u politici, imam se kamo vratiti – kazao je Škoro, kojeg prije tog “vraćanja”, baš kao i ostale, čeka prvo izborna nedjelja. A je li uvjet za koaliciju s HDZ-om da premijer ne bude Plenković realan, komentirao je jučer Večernjakov analitičar Damir Jugo.

Nedopustivo kadroviranje

– Čini mi se da Domovinski pokret u ovo predizborno vrijeme pokušava pronaći legitimitet ili opravdanje za eventualnu poslijeizbornu koaliciju s HDZ-om. S komunikacijske strane gledano, prvo smo vidjeli da su rekli kako HDZ ne dolazi u obzir pa je odmah dan nakon krenulo saniranje medijske štete, gdje je jedan od čelnih ljudi kazao kako HDZ dolazi u obzir, ali bez Plenkovića – rekao je Jugo pa dodao kako postoji još jedan scenarij, a to je da Domovinski pokret kaže da Plenković ne može biti premijer, nego netko drugi iz HDZ-a.

Teško je, istaknuo je, zamislivo da će članovi HDZ-a dopustiti da im u stranci kadroviraju dojučerašnji HDZ-ovci koji su sada u paktu s Miroslavom Škorom. Jedan je od tih i nositelj Škorine liste u prvoj jedinici Zlatko Hasanbegović, pa smo političku analitičarku Ankicu Mamić pitali koliko je uopće realno da Domovinski pokret ne zna ništa o ministarskim željama svojih partnera.

– Moguće je da Škoro nije znao. Ne bi bilo moguće da su u pitanju njegovi primarni ljudi, s njima se sigurno dogovara i komunicira. Općenito su uvijek problem u koalicijama manje strane koje imaju iluzije o svojim veličinama – kaže Ankica Mamić pa dodaje kako je Škori možda bilo bolje da je od starta za liste predvidio svoje ljude jer njima može atribuirati sadržaj. Večernjakova analitičarka ne isključuje ni mogućnost da se Domovinski pokret želi udaljiti od partnera kako bi lakše pregovarao s HDZ-om, ali kaže kako je za to sad malo prekasno.

>> VIDEO Sučeljavanje Reiner, Maras, Peternel i Benčić - Maras: Spriječit ćemo najcrnju koaliciju koja se sprema Hrvatskoj. Peternel: Podržavate notornog komunističkog diktatora