Za Večernji TV putem videolinka s novinarkom Ivom Boban Valečić razgovarali su iz Splita nositelji dvaju lista 10. izborne jedinice – HDZ-ov Branko Bačić te SDP-ov Arsen Bauk, a u sat vremena razgovora progovorili su o prikupljanju ''žetončića'', o Povjerenstvu o sukobu interesa te reformi izbornog sustava.

Na Škorine izjave da je SDP lobirao kandidate s liste 10. izborne jedinice Domovinskog pokreta, Bauk je odgovorio kako ih on i ne poznaje najbolje.

– Od desete izborne jedinice, ja znam jedino gospodina Pauletića i gospođu Tomašić. S Pauletićem sam se nedavno javno posvađao oko njegova viđenja umjetnosti, a Tomašić sam vidio na sučeljavanju i nisam razgovarao s njom, tako da mislim da mi nismo ta velika stranka o kojoj se govori da je lobirala njihove kandidate.

VIDEO Bauk i Bačić složni: Izborni zakon ne treba radikalno mijenjati

S njim se složio Bačić, govoreći kako se HDZ ne bavi ugnjetavanjem te smatra kako Domovinski pokret samo pokušava podići ''cijenu'' svoje liste.

U sučeljavanju su se dotaknuli i prikupljanja ''žetončića'' tj. zastupnika u svoje stranke, za koje oboje kažu kako sigurno to neće raditi, a i jedan i drugi su spomenuli slučaj prelaska nekih zastupnika u Bandić 365 – Stranku rada i solidarnosti.

– Rast stranke rada i solidarnosti tj. prelazak članova u tu stranku nije imalo nikakve veze s HDZ-om. Mi smo imali stabilnu većinu i nakon prekida suradnje s MOST-om, a to što je Bandić u međuvremenu podebljavao svoj klub sa zastupnicima SDP-a i HSS-a, mislim da to ne bi trebalo ići nama na dušu – kaže Bačić.

– Temelj parlamentarne većine bio je prelazak jedne cijele stranke iz opozicije u vlast, dakle SDP. Što se tiče Bandićeve stranke, činjenica je da je njihov čelnik osoba koja je u nekoliko procesa pred Županijskim sudom i ta stranka se u Saboru širila poput metastaza koje su razarale normalno političko tkivo u Saboru. Po meni, svi oni koji su izašli iz SDP-a bili su pred krajem svoje političke karijere i htjeli su se na neki način osvetiti iz nekih svojih osobnih razloga gospodinu Bernardiću, izuzevši gospodina Sauchu koji se, eto, slomio pod pritiskom pravosudnog sustava – nadovezao se Bauk.

Dotaknuli su se i teme vjerodostojnosti Povjerenstva za sukob interesa, čiji su rad prethodno osudili i Bernardić i Plenković.

– Nećemo im smanjiti djelokrug rada, a Bernardić nije osporavao pravo povjerenstva da donosi odluke nego upozorava da nisu utvrdili činjenice. Da su utvrdili sve činjenice, možda bi njihova odluka bila i drukčija. Ipak, smatram da je Plenković pogriješio što je tužio Povjerenstvo jer mislim da bi njegova prava reakcija bila samo da je rekao ''da'' te da bi bilo transparentnije da je obznanio za Pokaza tu činjenicu i da će drugi put tako napraviti – govori Bauk.

– Ni ja nikako ne bih ''podrezao krila'' Povjerenstvu, ali smatram kako bi se zakon trebao izmijeniti i da bi trebao imati pravo propisivati sankcije, ali da onda znamo je li to sankcija ili nije, i kakva će biti konkretna kazna, a ne ovo što sad imamo, da Povjerenstvo pritišće neke dužnosnike koji nisu napravili ništa da daju ostavku. U tom smislu u potpunosti se slažem s odlukom Plenkovića što je uložio tužbu Upravnom sudu – ističe Bačić.

Na pitanje o tome jesu li ovi izbori legitimni, s obzirom na to da je DIP zabranio glasovanje biračima koji su zaraženi, i Bačić i Bauk smatraju kako bi im se to pravo trebalo omogućiti, a Bauk nadodaje kako bi bilo bolje omogućiti osobi koja je zaražena da povjeri svoj glas nekoj osobi od povjerenja nego da to pravo uopće nema.

Kada se govorilo o reformi izbornog sustava, Bačić smatra kako do većih promjena ne bi trebalo doći.

– Nakon što riješimo ova važna pitanja koja dolaze s krizom, mislim da bismo se trebali dotaknuti i tog izbornog sustava, ali smatram kako tu ne bi trebalo biti puno izmjena i tu smo se već izjasnili kao stranka – kaže Bačić.

– Smatram da ovaj izborni sustav omogućuje relativnu proporcionalnost glasova kroz izborne jedinice i omogućuje regionalnu uravnoteženost, ali ga se može popraviti izjednačavanjem glasa ili povećavanjem utjecaja građana na sastav u okvirima lista, što je i bio prijedlog od tri preferencijska glasa – zaključio je raspravu Bauk.