Najstariji hrvatski portal zasjat će novim sjajem

Došlo je vrijeme da prvi hrvatski internetski portal opet osvježi svoje lice, pa će tako nekoliko dana uoči svog 24. rođendana Večernji.hr zasjati novim sjajem.



Današnjim mlađim generacijama rođenima u doba interneta i s internetom u ruci od prvih samostalnih koraka, koje veliku internetsku mrežu doživljavaju kao svakodnevnu stvar, vjerojatno djeluje fantastično činjenica da je Večernji u svom digitalnom obliku egzistirao prije nego što su postojali danas sveprisutni Google i Facebook, a uživo je pratio na internetu izvanredne vijesti još u trenutku terorističkih napada 11. rujna.



Sve te godine Večernji.hr proveo je na vrhu najčitanijih portala u Hrvatskoj ponajprije iz dva razloga: zbog oslanjanja na najkvalitetnije autore koji donose najrelevantnije priče i zbog kontinuiranog slušanja želja i potreba naših svakodnevnih čitatelja. Upravo ta dva razloga bila su nam u mislima kada smo krenuli u projekt osvježavanja portala. Nova inačica zato će biti utjelovljenje tih dvaju naših razloga za uspjeh.



Poslušali smo čitatelje koji su sugerirali da portal treba biti još pregledniji i upravo zato ćemo još više istaknuti najvažnije vijesti i analize, ono zbog čega postojimo i zbog čega dolaze milijunski čitatelji svaki mjesec, iznova i iznova.



Verzija koja je postojala gotovo pet godina također je bila rezultat prijedloga čitatelja i poštovanja najnovijih trendova, odnosno tadašnjeg trenda da se vijesti čitaju kao na sveprisutnim društvenim mrežama – sve vrste vijesti jedna za drugom na naslovnici i to od vrha do dna portala. No sada smo otkrili formulu koja spaja najbolje od oba svijeta. Relevantne informacije i analize imat će još veću vidljivost i važnost, a svi ljubitelji sporta u zemlji koja je pokorila Svjetsko nogometno prvenstvo dva puta zaredom, kao i oni koji žele znati što se zbiva u svijetu poznatih ili doznati sve savjete za zdrav život, sada će mnogo lakše naći vijesti i informacije koje ih zanimaju iz tih domena društva i života.



Sve ono što smo izgradili posljednjih godina i što ste pokazali da zaista volite konzumirati sada će biti još preglednije i lakše dostupno. Velika produkcija Večernji TV-a sada će biti još vidljivija na naslovnici portala, kao i Arhiva starih brojeva Večernjeg lista gdje možete prolistati novinska izdanja Večernjeg lista od 1. srpnja 1959. do 2010. godine. Pola milijuna stranica, gotovo 20.000 izdanja, fotografije, povijesne činjenice, tekstovi, karikature... Sve to dio je velike digitalne Arhive Večernjeg lista. Broj pretplatnika pokazuje da ste prigrlili naš Premium sadržaj. Kada govorimo o tome da će važne vijesti i analize biti još istaknutije, naravno da se to odnosi i na naš Premium koji će također imati još istaknutiji prostor na naslovnici i lakše ćete dolaziti do najrelevantnijih članaka na našem webu.



Zadovoljstvo mi je istaknuti da će naš sadržaj od sada biti dostupniji slijepima i slabovidnima koji su nam se obratili sa željom da im se omogući da i oni bez problema konzumiraju digitalni sadržaj Večernjeg lista te će se svi duži članci moći poslušati u njegovu audioobliku. Naravno, ovo nije nešto što će biti korisno samo slijepima i slabovidnima nego i svim ljudima koji danas žive u stalnom pokretu i najradije konzumiraju sadržaj slušajući ga, bili da su to podcasti ili audioknjige, a sada će trčeći ili vozeći

automobil moći slušati najnovije vijesti objavljene na portalu Večernji.hr.



Naš posao ovdje ne staje i već drugog dana nakon objave nastavljamo s radom na poboljšanju korisničkog iskustva i osmišljavanju našeg sadržaja, stoga nam šaljite sve pohvale kao i kritike na račun novog portala komentirajući na portalu, putem društvenih mreža ili pišući na e-mail vecernji@vecernji.hr.



Naša duga i uspješna povijest dokazuje da slušamo sve pohvale i sve kritike te ćemo i dalje raditi na tome da naši čitatelji budu još zadovoljniji. Svi preporučeni kanali komunikacije dostupni su i za sve vijesti i informacije koje nam želite poslati jer svakako želimo da i vi budete kreatori sadržaja, ali i da rješavamo probleme koji vas tište.