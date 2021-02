Najstariji Brođanin Likaj je 71. godine dobio limenu diplomu

Peti dan prije februarskih ida 71. godine nakon Krista čovjek imena Likaj časno je otpušten iz ratne mornarice moćnog Rimskog Carstva. Kao dokaz tome, dobio je diplomu izrađenu od brončanog lima.

Sačuvana četiri i pol pečata

Na njezine stranice urezan je tekst u kojemu stoji njegovo ime, ime njegova oca Birsa, imena cara Vespazijana koji je diplomu izdao, Seksta Lucilija Basa, zapovjednika mizenske ratne flote u kojoj je Likaj služio, te sedam svjedoka koji svojim pečatima jamče vjerodostojnost dokumenta. Rimska vojnička diploma koja je prije točno 1950 godina dodijeljena najstarijem poznatom Brođaninu Breuku Likaju, zapovjedniku posade broda rimske ratne mornarice, danas se čuva u slavonskobrodskom muzeju.

Prevedeno na suvremeni kalendar, diploma je Likaju dodijeljena 9. veljače 71. godine, u vrijeme vladavine cara Vespazijana, a predstavlja dokument o časnom otpustu iz vojničke službe te stjecanju određenih prava u Rimskom Carstvu. Originalni primjerak te diplome pronađen je 1997. u rijeci Savi. Najbolje je sačuvana od svih dosad pronađenih diploma i izuzetno je važna za brodsku, hrvatsku i europsku kulturnu baštinu. Ona je dokaz da se iz samo jednog rijetkog i dobro očuvanog arheološkog nalaza mogu iščitati brojne povijesne priče.

– Diploma je jedan od najvažnijih nalaza na našem području, ali ne samo za nas, nego i za cijelu hrvatsku kulturnu baštinu, pa i u širim razmjerima. Naime, na području cijeloga Rimskog Carstva pronađeno je tristotinjak takvih dokumenata, ali ovaj naš je najsačuvaniji. Između ostalog, od sedam pečata sedam svjedoka koji potvrđuju autentičnost ovog dokumenta sačuvana su četiri i pol, što je izuzetno rijetko – kaže Ivana Artuković-Župan, viša kustosica Arheološkog odjela Muzeja brodskog Posavlja. Rimske vojničke diplome u svijetu su iznimno vrijedan nalaz. U tekstu piše točan datum izdavanja diplome, što je također rijetkost za artefakte staroga svijeta. Osim toga, navedena su prava i povlastice koja je taj provincijalac, pripadnik ilirsko-panonskog plemena Breuka stekao služeći više od 26 godina u mornarici gdje je dobio čin centuriona. A za brodsko područje svakako je najznačajnije urezano ime Marsunije, antičkog naselja koje se nekoć nalazilo na mjestu današnjeg užeg središta Slavonskog Broda. To je ujedno i prvi spomen imena Marsunije u povijesti.

– Riječ je o dokumentu koji nam govori o jednom čovjeku koji je doista postojao, stanovao na području gdje se danas razvio Slavonski Brod. Spominje se ime Marsunije, konkretan datum i drugi dokumenti koji su važni za Likaja. Meni je vrlo zanimljivo kako je rimska država dokumentirala i osiguravala točnost podataka – kaže Hrvoje Špicer, ravnatelj Muzeja brodskog Posavlja.

Zapovjednik 200 ljudi

Iz te diplome možemo rekonstruirati dobar dio života jednog čovjeka. – Na diplomi je zapisano ime Likajeva vojnog zapovjednika, odnosno zapovjednika Mizenske flote u kojoj je Likaj bio centurion. Dakle, on je imao svoj brod kojim je zapovijedao i na tom brodu moglo je biti i do 200 ljudi koje je on imao pod komadom – objašnjava Artuković-Župan. Unatoč tome što je, uz rimsko građansko pravo i pravo sklapanja zakonitog braka, kao nagradu dobio krasne posjede u Kampaniji u Italiji, Likaj se nakon 26 godina odlučio vratiti kući. Zašto? Možemo samo nagađati. Iza njega ostala je vojnička diploma, nađena u Savi, da ispriča njegovu priču. Priču koja se sada u virtualnom obliku može proučiti i na internetskim stranicama brodskog muzeja.