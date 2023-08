Najpopularnije pivo po tajnoj su recepturi stvorili slavonski plemići

Više od 87 posto odraslih Hrvata pije pivo, većinom ono iz velikih industrijskih pivovara. No rijetko kad se zapitamo odakle uistinu potječe naše omiljeno piće. Tako malo tko zna da se popularno Ožujsko izvorno nije proizvodilo u Zagrebu, nego u Novoj Gradiški.

Naime, veleposjednik Dragutin Lobe sagradio je 1873. u ovom zapadnoslavonskom gradiću velebnu Pivovaru Lobe, prvu hrvatsku pivovaru na parni pogon, čiji je je najpoznatiji proizvod, Ožujsko pivo, danas zaštitni znak Zagrebačke pivovare.

Obiteljski posao

U povodu 150. obljetnice tog događaja, u novogradiškom Gradskom muzeju otvorena je izložba LOve BEer na kojoj se posjetitelji mogu upoznati s poviješću plemićke obitelji Lobe i njihove pivovare, iste one koja je prva proizvodila najpoznatije hrvatsko pivo današnjice – Ožujsko.

– Brend Ožujskog piva potekao je iz pivovare Lobe koja je bila stacionirana u Novoj Gradiški. S obzirom na to da je Zagrebačka pivovara kasnije kupila pivovaru Lobe, oni su preuzeli i taj brend i nastavili ga dalje – objašnjava autorica izložbe Ana Pavleković Žeruk, kustosica i voditeljica Kulturno-povijesnog odjela novogradiškog muzeja.

Dragutin Lobe u Novu Gradišku je došao 1851. godine. Nastavio je obiteljski posao proizvodnje piva i otvorio Pivovaru Lobe. U početku je zapošljavao 60 radnika i pivom opskrbljivao novogradiško područje. Bila je smještena na prostoru današnje osnovne škole u Gajevoj ulici.

Najviše domete pivovara je dostigla u vrijeme Miroslava Lobe, Dragutinova sina, koji je bio i suvlasnik više pivovara i trgovačkih tvrtki u zemlji. Njegovom smrću 1939. pivovara je postala podružnica Zagrebačke pivovare, a krajem 1943. prestala je s radom. Potom je srušena, a strojevi prebačeni u Zagrebačku i Karlovačku pivovaru.

Iako više nema svoju pivovaru, Nova Gradiška je na brojne načine povezana s obožavanim napitkom. Osim što je pokrenuo proizvodnju Ožujskog piva, ovaj grad može se pohvaliti jedinom tvornicom pivarskog slada u Hrvatskoj, a ima i prvu kušaonicu domaćeg craft piva.

– Pivovara Lobe bila je veliki gospodarski pokretač u novogradiškom kraju i druga najveća pivovara u Hrvatskoj, odmah iza Zagrebačke. Nažalost, danas više nema ni pivovare ni hotela u kojem je obitelj Lobe promovirala svoje pivo, tako da je ostalo jako malo fizičkih dokaza o ovoj obitelji i njezinu nasljeđu – ističe Pavleković Žeruk.

Receptura Ožujskog piva bila je tajna u pivovari Lobe isto kao i u Zagrebačkoj pivovari. No, bez obzira na tajnost, činjenica je da postoji kontinuitet između piva koje se do Drugog svjetskog rata proizvodilo u Novoj Gradiški i onoga što danas kupujemo u lokalima i supermarketima. O tome govore i same etikete na bocama Ožujskog piva, koje se protokom vremena nisu previše mijenjale i jako su slične onima s početka 20. stoljeća. Izvjesno je da Ožujsko u to vrijeme bilo podjednako popularno kao i danas.

– Ožujsko je bilo jedno od naprodavanijih piva Pivovare Lobe jer je slovilo kao jako kvalitetno. Nemamo podataka o tome koji je pivar autor originalne recepture, to bi zahtijevalo malo dublje istraživanje. No mislim da su svi recepti, ne samo piva nego i Coca-cole i brojnih drugih brendova tajni i zaštićeni, tako da je te podatke teško provjeriti – rekla je autorica izložbe.

Brend, ali i vrsta piva

Priča o ožujskom pivu započela je zapravo 1872. godine, kada se na münchenskom Oktoberfestu dogodilo nešto nevjerojatno – presušili su pivski izvori! Tijekom vrućeg ljeta, do početka te velike pučke svetkovine, popijeno je baš sve, a u toj nesvakidašnjoj frci najbolje se snašao ugostitelj Michael Schottenhamel koji se dosjetio piva što ga je Josef Sedlmayr toga ožujka skuhao u Franziskaner Leist Brau prema bečkom receptu. To pivo nazvano märzen (ožujsko) bilo je za četiri grada jače od dotadašnjeg standarda, a za isto toliko krajcara jača mu je bila i cijena.

Ožujsko pivo je brend Zagrebačke pivovare, ali ono nije samo trgovačka marka nego i vrsta piva koju proizvode i ostale pivovare. Naime, u prošlosti se smatralo da je najbolje pivo ono koje se kuha u ožujku jer je imalo najbolje uvjete za odležavanje. Pritom treba uzeti u obzir da u to vrijeme nije bilo struje ni hladnjaka, a dani su u ožujku još uvijek bili hladni. Brojne pivovare i danas imaju linije koje nazivaju märzen bier ili ožujsko pivo.