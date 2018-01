Tragedija u Pragu: u požaru poginulo dvoje ljudi, deseci ozlijeđeni

Najmanje dvoje ljudi poginulo je a desetci su ozlijeđeni u subotu u požaru u hotelu u središtu Praga, rekao je dužnosnik službe spašavanja na Češkoj televiziji.

Češka vatrogasna služba rekla je kako je vatra izbila u Eurostars David hotelu, nekoliko ulica udaljenoj od rijeke Vltave i u blizini Nacionalnog kazališta.

#BREAKING: At least 2 dead, 4 seriously injured in fire in #Prague city center hotel, say rescue services, firefighters; dozens of injuries earlier reported; firefighting underway pic.twitter.com/aRWsbkvLGF