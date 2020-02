Najmanje 20 mrtvih u sukobu hinduista i muslimana u Indiji

Najmanje 20 ljudi poginulo je u sukobima u New Delhiju zbog novog zakona o državljanstvu, a nasilje je buknulo u indijskoj prijestolnici i najkrvavije je otkad su počeli prosvjedi protiv amandmana o državljanstvu (CAA) početkom prosinca. U sukobima između tisuća prosvjednika koji su za novi zakon i onih koji su protiv njega poginuo je i pripadnik policije New Delhija. U dijelovima sjeveroistočnog New Delhija, s velikim brojem muslimanskog stanovništva, izbili su žestoki sukobi između hinduističke i muslimanske zajednice. – Od ljudi koji su prebačeni u bolnice, 20 je poginulih i 189 ozlijeđenih – kazao je bolničar Sumil Kumar Gautam.

Deportirati ilegalce

Indijski glavni grad bio je poprište prosvjeda protiv zakona koji olakšava put do državljanstva nemuslimanima iz susjednih zemalja s većinskim muslimanskim stanovništvom. Novi zakon omogućuje imigrantima hinduistima, Sikhima, budistima, džainistima, kršćanima i Parsima iz triju susjednih većinski muslimanskih zemalja pravo na dodjelu državljanstva po ubrzanoj proceduri. Sporni zakon potiče zabrinutost i bijes muslimana koji su s 14 posto zastupljeni u ukupnom stanovništvu od 1,3 milijarde ljudi. Vladajuća stranka premijera Narende Modija, Bharatiya Janata (BJP) opovrgava optužbe indijske muslimanske manjine koja obuhvaća više od 180 milijuna ljudi.

Unatoč hvaljenju indijskog premijera Narendre Modija od strane Donalda Trumpa kako je Indija moderna i tolerantna, nadasve inkluzivna država, bio je nemali broj onih koji tako nemisle. I koji su za summita dvaju lidera, koji nije na kraju urodio željenim trgovinskim sporazumom, svoje nezadovoljstvo politikom Narendre Modija izrazili na ulicama gdje su se u toku sastanka dvojice državnika odvijali ozbiljni sukobi. Konkretan je razlog sukoba novi Zakon o državljanstvu koji je predstavila indijska vlada, a koji je razgnjevio muslimane. Prema tom novom zakonu, krajnji je datum za prijavu državljanstva 31. prosinca 2014. Tko je u Indiju došao nakon tog datuma, mora proći regularan proces traženja državljanstva. Dodatan je problem što taj datum ne vrijedi za muslimane.

Za državu Assam gdje živi veliki broj muslimana uveden je i Nacionalni registar građana. Dogodilo se to još 2003. i to s vrlo jasnim i neskrivenim ciljem - dokumentirati sve zakonite građane Indije kako bi se moglo identificirati nelegalne migrante te ih deportirati.

Pravi je problem nastao kada je vlada Narendre Modija odlučila uvesti ga za cijeli teritorij Indije. Opravdanje je za početno uvođenje registra državljana u državi Assam činjenica kako je taj registar donesen nakon popisa stanovništva 1951. i nakon toga nije održavan. U međuvremenu, 1983. godine, indijski je Parlament donio Zakon o ilegalnim migrantima kojim se nastojalo identificirati ilegalne migrante u Assam koji je pogranična država s Bangladešom i Butanom. No, 2005. godine taj je zakon indijski Vrhovni sud odbacio kao neustavan pa se krenulo u osvježavanje registra države Assam.

Dva milijuna prekobrojnih

Lani, 31. kolovoza, predstavljen je novi registar za državu Assam koji je sadržavao 31 milijun imena, samo što je broj stanovnika Assama 33 milijuna pa oko dva milijuna stanovnika te države gubi pravo na državljanstvo te postaju apatridima. A namjera je da se sličan proces provede u cijeloj Indiji. Odnosno to je bio dio izbornog programa vladajuće stranke Bharatya Janata. Prema spomenutom amandmanu iz 2003. krajnja odluka hoće li neko ime biti uključeno u registar ili ne ostavljena je lokalnim dužnosnicima.

Na sve to ide i opći popis stanovništva iz 2010., a uključuje sve stanovnike Indije koji na njenom tlu žive najmanje šest mjeseci, i državljane i one bez državljanstva. A to je, prema indijskoj vladi, prvi korak prema formiranju nacionalnog registra građana Indije. U svojoj sljedećoj iteraciji koja slijedi ove godine, podaci će se iz registra povezati s bazom Aadhaara, što je indijska verzija OIB-a, a obuhatit će i dosta drugih podataka iz kojih će biti jasno vidljivo porijeklo svakog stanovnika Indije. Aktivisti iz Bengala koji čini dio teritorija države Assam upozoravaju kako sve jako sliči na situaciju s Rohindžama u Mjanmaru.