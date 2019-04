Najavila rat korupciji i mafiji u Chicagu

Chicago, grad u kojem živi 2,7 milijuna stanovnika i u kojem se događaju u prosjeku dva ubojstva dnevno, zasigurno će pamtiti ovogodišnje izbore za gradonačelnika. Prvi put u njegovoj povijesti gradonačelnicom je postala Afroamerikanka, Lori Lightfoot, koja je uz to živi vrlo otvoreno u lezbijskom braku sa svojom suprugom i njihovom posvojenom kćeri, desetogodišnjom Vivian.

Prva politička funkcija

No također se ne smije propustiti reći da je njezina protukandidatkinja Toni Preckwinkle također Afroamerikanka. Zanimljivo je i to da su obje kandidatkinje u drugom krugu izbora za gradonačelničko mjesto pripadnice Demokratske stanke, ali i to da Republikanska stranka u Chicagu gotovo i ne postoji.

Lori Lightfoot (56) premoćno je pobijedila sa 73,7 posto glasova, uz podršku najutjecajnijih čikaških dnevnih novina Chicago Tribunea i Chicago Sun-Timesa. Na gradonačelničkom mjestu naslijedit će Rahma Emmanuela, koji je odustao od kandidature za treći mandat.

– Danas ste učinili puno više od toga što ste sudjelovali u stvaranju povijesti. Vi ste stvorili pokret za promjene. Mi možemo i doista ćemo i promijeniti lice Chicaga, i to iz korijena – kazala je Lightfoot nakon pobjede u gradu u kojem Afroamerikanci čine trećinu stanovništva. Obećala je da će suzbiti korupciju, vrlo proširenu u gradskom vijeću i gradskoj upravi, te da će uložiti i trud i novac da ulice Chicaga opet postanu sigurne.

Građani njezinu pobjedu uspoređuju s pobjedom Baracka Obame na predsjedničkim izborima 2008., mnogi je vide i kao političarku koja dosad nije obnašala nijednu izbornu dužnost i koja je potpuno lišena negativne „prtljage“ koju za sobom vuku mnogi političari u tome gradu.

Stanovnici trećeg po veličini američkoga grada kažu da je velika stvar što je na izborima pobijedio netko tko nema nikakve političke veze i tko nije kompromitiran, osobito ne u vezama s tamošnjom mafijom.

Ubojice slobodno šetaju

Lori Lightfoot je pravnica, radila je u korporativnom sektoru i kao privatna odvjetnica, a obnašala je i dužnost državne tužiteljice. Dosadašnji gradonačelnik Rahm Emmanuel postavio ju je na čelo posebnog povjerenstva koje se bavilo nasiljem policije nad građanima, osobito onima crne boje kože. U gradu koji spada među tri najnasilnija u Sjedinjenim Državama, od pet ubojstava policija riješi samo jedno, što znači da četiri od pet ubojica nikada neće dobiti zasluženu kaznu. Rekordna po ubojstvima bila je 2016. godina sa 781 ubojstvom, a u posljednje dvije godine broj nasilnih smrti na ulicama Chicaga malo je pao. Među ubijenima ima pripadnika svih dobnih skupina, od jedne do 93 godine. Poseban problem su mladi ubojice, tinejdžeri koji se međusobno ubijaju.

