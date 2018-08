Chicago je opasniji i od sirijskog bojišta

Chicago, grad u SAD-u, poznat je po Jordanovim Bullsima, vjetru i, nažalost, već dulje vrijeme po nasilju koje je preplavilo grad.

Ponekad se čini da gradom vlada bezakonje i bande koje teroriziraju građane. Prošli je vikend Chicago još jednom zavijen u crno zbog 12 mrtvih i 60 ozlijeđenih u pucnjavama. Grad sve više podsjeća na pravo bojište.

“Svi znate tko su”

Tim stalnim problemom Chicaga najteže su pogođene četvrti u kojima pretežno žive ljudi malih primanja. Uz to, policiji posao otežavaju i stanovnici jer vrlo često ne žele s njom surađivati. Ni za jedno ubojstvo ovaj vikend policija nije nikoga uhitila i vlasti mole građane za suradnju.

– Sigurno znate tko su ti pojedinci, dolaze u vaše domove svaki dan, spavaju s vama svake noći. Bake i djedovi, roditelji, braća, muževi i žene, znate tko su ubojice – apelirao je na stanovnike Chicaga šef tamošnje policije Eddie Johnson, kako piše USA Today.

U gradu je u 2016. i 2017. bilo 1400 ubojstava, a ove godine dosad 325 i zapravo ih je 20 posto manje nego lani. No, policija jednostavno ubojstva ne uspijeva riješiti. Prije pet godina riješila ih je 46 posto, u 2016. samo četvrtinu, a prošle godine poraznih 17,5 posto. No, to se tiče samo ubojstava, a 2016. je od pucnjava koje nisu završene smrtnim slučajevima riješeno njih samo pet posto.

Gradom se širi strah

Jedan od razloga za nepovjerenje afroameričke zajednice prema policiji ubojstvo je 17-godišnjeg Laquana McDonalda 2014. kojeg je sa 16 metaka pokosio policajac Jason Van Dyke. Taj je događaj dodatno zategnuo odnose između manjinskih zajednica i policije koji su i dotad bili narušeni.

– Ne samo kao šef policije nego i kao crnac koji je odrastao u Chicagu i 30 godina bio policajac, shvaćam da moramo poboljšati taj odnos i izgraditi povjerenje u manjinskim zajednicama. No, policija to ne može sama – rekao je Eddie Johnson.

No, osim nepovjerenja građana prema policiji problem je i prijetnja “Cinkere čekaju šavovi” (Snitches get stitches) od koje se među stanovništvom širi strah.

– Što ako se prijava policiji plaća životom? Treba nam više novca za zaštitu svjedoka – smatra pastor i aktivist protiv nasilja Ira Acree.

