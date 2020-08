Stiglo nevrijeme: Međimurje i Varaždin pogođeni tučom, u Zagrebu pljusak, munje nad Kvarnerom

Za utorak se najavljuje promjenjivo vrijeme uz čestu kišu, pljuskove, oborine i olujno nevrijeme, no u dijelu zemlje već je danas krenulo pogoršanje vremena.

Danas u večernjim satima Međimurje i Varaždinska županija pogođeni su tučom koja je mjestimice bila veličine lješnjaka. Uz tuču, puhao je jak vjetar. Zbog nevremena je nekoliko sela u Međimurju ostalo bez struje.

VIDEO U Međimurju i Varaždinskoj županiji pala je tuča

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Ivica Beti

Pogoršanje vremena nije zaobišlo ni Zagreb u kojem je nakon naglog naoblačenja padala kiša. Ljetni je pljusak bio najava za nadolazeće pogoršanje te je rashladio vrlo sparan grad.

Početak lošeg vremena, koje se za sutra najavljuje, večeras se vidjelo i na Kvarneru. Iznad Rijeke snimljene su munje koje se probijaju kroz guste oblake.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 17.08.2020., Rijeka - Munje nad Kvarnerom. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

U dijelovima zemlje u kojima kiša još uvijek nije pala vrlo je oblačno vide se znakovi nadolazećeg pogoršanja i osjetnog zahlađenja, a sutra se u nekim krajevima očekuju i obilne padaline. Prema prognozi DHMZ-a, sutra će najniža temperatura zraka biti od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 °C. Puhat će slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, na Jadranu jugo, postupno će okretati na sjeverozapadni i sjeverni, prema večeri i buru na sjevernom Jadranu.

Foto: Robert Jurišić Oblačno nebo u Križevcima