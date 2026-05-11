Njemačka ministrica upozorila: Letovi bi ovog ljeta mogli biti znatno skuplji. Europska komisija sprema velike promjene

Ljudi koji ovog ljeta planiraju putovati avionom mogli bi se suočiti s višim cijenama aviokarata zbog rasta cijena goriva koje je prouzročio rat u Iranu, upozorila je u ponedjeljak njemačka ministrica gospodarstva Katerina Reiche, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa). Tijekom posjeta rafineriji PCK u njemačkom Schwedtu ministrica je istaknula kako je poskupljenje goriva, uključujući kerozin, jedna od glavnih posljedica sukoba na Bliskom istoku te da bi to moglo utjecati na cijene karata upravo u razdoblju najveće potražnje. Istaknula je ipak da je zračni promet trenutačno stabilan te odbacila tvrdnje da bi moglo doći do poremećaja ili otkazivanja letova zbog manjka goriva.

"Želim da se u raspravi razlikuje hoće li zrakoplovne karte poskupjeti i hoće li letovi biti otkazani. Čini mi se da neki ljudi u toj raspravi idu predaleko", rekla je, dodajući da Njemačka do sada nije morala ni dirati vlastite rezerve kerozina, prenosi Fenix. Govoreći o učinku na putnike, ministrica je priznala da bi dio turista mogao osjetiti financijski pritisak zbog viših cijena putovanja. "Da, tržište trenutno sugerira da će neki putnici iskusiti dodatne terete", rekla je. Dodala je i da skuplje karte zrakoplovnim kompanijama omogućuju nastavak normalnog poslovanja i održavanje letova. "Stoga je situacija stabilna, s povećanim cijenama", rekla je Katerina Reiche.

Također, Europska komisija planira ublažiti pravila o državnim potporama kako bi državama članicama olakšala financijsku pomoć malim zračnim lukama, koje bez potpore uglavnom nisu dugoročno održive. Europska komisija, naime, pokrenula je u ponedjeljak javno savjetovanje i pozvala sve zainteresirane strane da dostave očitovanje na nacrt revidiranih Smjernica o državnim potporama u sektoru zračnog prijevoza. Njima će se zamijeniti postojeće smjernice, koje su donesene 2014.

Prema prijedlozima objavljenima u ponedjeljak, članice EU-a mogle bi bez prethodnog odobrenja Bruxellesa dodjeljivati potpore zračnim lukama koje godišnje opslužuju do 500.000 putnika. Po sadašnjim pravilima, države članice moraju prije dodjele takve pomoći zatražiti odobrenje Europske komisije kako bi se spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja. Komisija navodi da zračne luke s prometom između 500.000 i milijun putnika godišnje i dalje bilježe znatno slabiji promet nego prije pandemije te da bi im moglo trebati više vremena za postizanje profitabilnosti.

"Upravo zato smatramo opravdanim omogućiti operativne potpore zračnim lukama s do milijun putnika godišnje tijekom prijelaznog razdoblja od pet godina", navodi se u priopćenju. Od većih zračnih luka očekuje se da same pokrivaju operativne troškove. Prijedlogom se također predviđa mogućnost investicijskih potpora za zračne luke s do tri milijuna putnika godišnje, umjesto dosadašnjih pet milijuna. Komisija pritom navodi da će potpore za nove kapacitete biti uvjetovane poštivanjem zelenih kriterija.

S druge strane, više neće biti dopuštene početne potpore za pokretanje novih zračnih linija. U Bruxellesu ističu da su se takve potpore i dosad rijetko koristile te da bi na liberaliziranom tržištu zračnog prijevoza EU-a zrakoplovne kompanije same trebale snositi rizik otvaranja novih ruta. Zainteresirane strane mogu dostaviti primjedbe do 11. lipnja, a konačna odluka očekuje se početkom iduće godine.