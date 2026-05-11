Tvrtko Jakovina odgovorio Tadiću: 'Ako nisu bili isti, zašto su četnici i nacisti odlazili preko Zagreba u istom smjeru?'

Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je na N1 televiziji, gdje je komentirao rasprave o fašizmu i antifašizmu, izjednačavanje ustaškog i komunističkog režima, izjave bivšeg srpskog predsjednika Borisa Tadića te aktualnu situaciju na Bliskom istoku. Govoreći o raspravi vodi li se Zagreb 8. svibnja 1945. kao oslobođen grad ili je tada "jedan mrak zamijenjen drugim", Jakovina je rekao kako takva teza posljednjih desetljeća postaje sve prisutnija u političkom i medijskom prostoru Hrvatske. "U Republici Hrvatskoj ta teza svake godine dobiva svake godine sve više na meritumu, postaje dio našeg mainstreama i o tome tako govore svi političari. Živimo 35 godina s tom tezom i kad je ogolimo to je teza u ideji fašizma i antifašizma. Mi ne govorimo zapravo o ustašama i partizanima, nego o fašizmu i antifašizmu", kazao je Jakovina.

Dodao je kako su njemačke snage željele što dulje zadržati ustaški režim zbog povlačenja vlastite vojske, dok ustaške vlasti, smatra, nisu vodile računa o građanima. "To je odgovaralo onima koji su željeli što više mrtvih i koji su željeli pomoći njemačkim jedinicama. To se dogodilo, a oni koji to smatraju kontroverznim, nekontroverznom smatraju dotadašnju Hitlerovu vlast u Berlinu i Pavelićevu vlast u Zagrebu. O tome zapravo govorimo i svi bi se trebali o tome izjasniti. Godinama smo govorili na isti način, i danas tako govorimo, a i sutra ćemo. Ne želi se to mijenjati jer da se želi mijenjati, nešto bismo vjerojatno u ovih 35 godina objasnili, zaključili i promijenili. Zaoštrenost je cilj ovakvog odnosa prema prošlosti i tu smo gdje jesmo. Dijelu onih koji mogu na to utjecati ova situacija odgovara", rekao je.

Komentirajući izjavu Borisa Tadića da je "besmisleno govoriti o četničkom i ustaškom pokretu kao jednakima jer četnički pokret nije bio nacistički", Jakovina je ustvrdio da postoje brojni povijesni primjeri suradnje četnika i nacista tijekom Drugog svjetskog rata. "Ako oni nisu bili isti, zašto su zajedno odlazili preko Zagreba u istom smjeru 1945. godine? Imamo niz potvrđenih suradnji četnika i nacista tijekom Drugog svjetskog rata i konačno, zašto mi nemamo borbu između ustaša i četnika u BiH za vrijeme II. svjetskog rata, a žestoko se obje strane bore protiv partizana? To su prava pitanja", upozorava Jakovina. Istaknuo je i da su četnici, za razliku od ustaša, bili u povoljnijoj političkoj poziciji jer su istovremeno surađivali s nacistima i zadržavali veze s kraljevskom vladom. "Bio je to građanski rat u Kraljevini Jugoslaviji, a četnici su bili u boljoj poziciji jer su igrali na dvije strane - surađivali s nacistima i bili uz kraljevsku vladu. Da je kraljevska vlada opstala, četnici su imali priključenje, ali ustaše nisu - ako Nijemci gube rat, i ustaše gube rat. Među Hrvatima bi problem bio puno veći da je umjesto Tita pobijedila kraljevska vlada", smatra Jakovina.

Podsjetio je i da su SAD i Velika Britanija još tijekom rata prestali financirati četnike nakon što su, kako kaže, došli do saznanja o njihovoj suradnji s Nijemcima. "To je bila samo potvrda onoga što su Britanci zahvaljujući Enigmi saznavali što rade četnici i kako surađuju s Nijemcima. Bila je to politička smrt četnika jer su se borili na strani nacista", naglašava Jakovina. Osvrnuvši se na sukob na Bliskom istoku i rat u Iranu, Jakovina je ocijenio da se SAD nalazi u složenijoj situaciji nego tijekom rata u Vijetnamu jer sada ne može odgovornost prepustiti savezniku.

"Ovdje je drukčije, ovdje su sami, ne mogu taj rat prepustiti Izraelu jer Izrael može samo bombardirati Iran. Netanyahuova ideja o izvlačenju 400 kg obogaćenog uranija iz Irana teško se može zamisliti jer bi to značilo okupaciju dijela Irana i krvavi rat. Americi rat ne donosi rezultate, ali rastu cijene nafte. Oni bi se povukli, ali ne mogu. Možda dođe do puknuća iranskog režima, ne znamo što se događa unutra, ali zasad se ne čini da će biti tako. Na terenu su Iranci ranjeni, ali sve je drugo ostalo na mjestu. Nakon ovoga je još teže zamisliti bilo kakav pokret protiv korupcije ili pokret za ljudska prava u Iranu jer će vlast u ratu to lako riješiti", rekao je.

Dodao je kako se nisu ostvarila očekivanja o padu režima u Iranu niti o jačem otporu građana vlastima. "Rat je u pat poziciji. Nisam siguran da je Iran spreman na brzo rješenje, zbog opstanka vlastitog režima. Bili su spremni više žrtvovati više od Amerike, a sad se žele naplatiti i zato se i ponašaju ovako u Hormuzu - na to što rade teško je naći odgovor. Trump prijeti rušenjem civilizacije, ali teško je znati kuda to ide, ali očito nije došlo stiglo predaleko. Rat s Iranom je samo jedan od ratova – imamo neriješen Hezbolah i neraspetljani libanonski čvor. Tu je i sukob u OPEC-u Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije koji će obilježiti naredne mjesece i to ne na dobar način", zaključio je Jakovina.