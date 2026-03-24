Nevrijeme, snježni pokrivač viši od pola metra i poplave: Stiže nam preokret, evo kada sve kreće

Zima se vraća, ustvrdio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) te najavio kako u četvrtak stiže promjena. Naime, još će sutra prevladavati proljetni ugođaj, a temperature zraka dosezati i 20 °C. Nakon toga, uz dotok hladnog zraka sa sjevera u unutrašnjosti će osjetno zahladnjeti, pritom će biti i vjetrovito uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaku i olujnu buru. Lokalno se očekuje i obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti, dok se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i deblji snježni pokrivač.

"U srijedu, 25. ožujka, s jugozapada će prolazno ojačati greben s kojim će nakratko pritjecati topliji zrak. Istovremeno će se tijekom dana sa sjevera Europe produbiti termobarička dolina s hladnim zrakom i spustiti prema sjeveru Italije. U višim će se slojevima atmosfere zatvoriti i visinska ciklona u kojoj će se zadržavati hladan i nestabilan zrak. Prizemno će hladna fronta, koja je dio duboke ciklone nad Skandinavijom, tijekom srijede, 25. ožujka, stići do Alpa. Na sjeveru Italije stvorit će se ciklona koja će se u četvrtak, 26. ožujka, premještati preko Jadrana. U petak, 27. ožujka, ciklona će se premjestiti nad jugoistočnu Europu", pojasnio je DHMZ te napomenuo kako će iznad Hrvatske biti prisutna izražena razlika u tlaku zraka što će podržavati vjetrovito vrijeme.

Najviše oborine, navodi DHMZ očekuje se u zapadnim krajevima Hrvatske, osobito u četvrtak kad ponegdje može pasti više od 60 mm, a u Gorskoj Hrvatskoj i 90 mm. Također, na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu kiše u kratkom vremenu. S obzirom na to, postoji mogućnost za pojavu bujičnih te urbanih poplava na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području.

"Uz nagli i izraženi pad temperature, u unutrašnjosti će biti i snijega. S obzirom na to da se proteklih dana tlo zagrijalo, u početku će se snijeg topiti, ali kako se očekuje dugotrajno padanje snijega doći će do stvaranja snježnog pokrivača. Osim mećave, probleme će u Gorskom kotaru i Lici stvarati i deblji snježni pokrivač, ponegdje vjerojatno viši od pola metra", dodaje se.

U četvrtak će umjereno i jako jugo te jugozapadni vjetar naglo mijenjati smjer. Jaka bura i sjeverni vjetar najprije će zapuhati u Istri te će se potom širiti prema jugu i dodatno ojačati pa će podno Velebita biti i orkanskih udara, kažu iz DHMZ-a te navode da će u Dalmaciji biti jakog i olujnog juga te južnog vjetra. Vjetrovito će, također, biti i u unutrašnjosti.

Nakon velikog preokreta, za vikend se očekuje postupno smirivanje vremena. "Hladna jutra, s temperaturom ispod nule, vjerojatna su gorskim krajevima, međutim uz smanjenje naoblake početkom idućeg tjedna, mraz je moguć i ponegdje u nizinama", ustvrdio je Državni hidrometeorološki zavod pa upozorio da treba pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi.