POVRATAK ZIME

Šef DHMZ-a: Stiže brza promjena, temperature će naglo pasti, i to za oko 10 stupnjeva

Gusti snijeg pada u Sisku
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.03.2026.
u 21:38

U pojedinim dijelovima zemlje i dalje postoji mogućnost pojave mraza.

Hrvatsku će uskoro zahvatiti nagla promjena vremena, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) već je izdao posebno upozorenje.

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler u Dnevniku Nove TV najavio je povratak zimskih uvjeta i detaljnije pojasnio što nas očekuje. "U srijedu će još biti lijepo vrijeme, temperatura lokalno 20 stupnjeva. A onda već u noći na četvrtak stiže brza promjena, imamo prodor hladnog sjevernog zraka. On će uzrokovati ciklone na području Jadrana", rekao je.

Prema njegovim riječima, slijedi razdoblje obilnih oborina, pri čemu se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i više od pola metra snijega, uz jake i olujne udare vjetra. Temperature će pritom naglo pasti, i to za oko deset stupnjeva.

Ipak, prema trenutačnim prognozama, već tijekom vikenda trebalo bi doći do stabilizacije vremena i postupnog razvedravanja. Unatoč tome, u pojedinim dijelovima zemlje i dalje postoji mogućnost pojave mraza. Zbog nadolazeće promjene izdana su žuta i narančasta upozorenja za veći dio Hrvatske, dok je istok zemlje zasad izuzet. 
FOTO Plemenit cilj na zagrebačku špicu izvukao brojne poznate: Među njima i bivši predsjednički kandidat
Avatar Svirko
Svirko
22:22 24.03.2026.

Zima u ožujku, jao panika!

