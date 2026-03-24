Šef DHMZ-a: Stiže brza promjena, temperature će naglo pasti, i to za oko 10 stupnjeva

Hrvatsku će uskoro zahvatiti nagla promjena vremena, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) već je izdao posebno upozorenje.

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler u Dnevniku Nove TV najavio je povratak zimskih uvjeta i detaljnije pojasnio što nas očekuje. "U srijedu će još biti lijepo vrijeme, temperatura lokalno 20 stupnjeva. A onda već u noći na četvrtak stiže brza promjena, imamo prodor hladnog sjevernog zraka. On će uzrokovati ciklone na području Jadrana", rekao je.

Prema njegovim riječima, slijedi razdoblje obilnih oborina, pri čemu se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i više od pola metra snijega, uz jake i olujne udare vjetra. Temperature će pritom naglo pasti, i to za oko deset stupnjeva.

Ipak, prema trenutačnim prognozama, već tijekom vikenda trebalo bi doći do stabilizacije vremena i postupnog razvedravanja. Unatoč tome, u pojedinim dijelovima zemlje i dalje postoji mogućnost pojave mraza. Zbog nadolazeće promjene izdana su žuta i narančasta upozorenja za veći dio Hrvatske, dok je istok zemlje zasad izuzet.