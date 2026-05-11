Ubojica šefa krim-policije bio je tempirana bomba: ‘Bio je agresivan, mislio sam da će i mene ubiti‘

I dalje nije poznat motiv jučerašnjeg ubojstva Roberta Grileca, voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji, kojeg je u jednom kafiću hicima iz vatrenog oružja usmrtio njegov susjed. Nakon što je ispalio tri hitca u policijskog službenika, napadač je pucao i u sebe te je prevezen u KB Dubrava, gdje se i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Prema posljednjim informacijama, osumnjičenik se nalazi na odjelu intenzivne njege. Njegovo stanje je nešto stabilnije nego jučer, no liječnici ga i dalje vode kao životno ugroženog. Policija je potvrdila da je osumnjičenik od ranije poznat policiji te da je protiv njega ranije podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava. Oružje kojim je počinio zločin posjedovao je ilegalno. Prema neslužbenim informacijama, posljednjih je dana navodno pratio još jednog policijskog službenika, a situacija je eskalirala kada mu je automobilom ušao u dvorište. Taj je policajac slučaj prijavio nadređenima.

Susjedi tvrde da je osumnjičenik u posljednje vrijeme pokazivao znakove agresivnog ponašanja. "To se nije smjelo dogoditi, svi su pomalo krivi. Da se inspektora samo tako ubije, to je velika stvar. Ovaj čovjek je bio bolestan. To su mi prvi susjedi. Bio je u zadnje vrijeme agresivan, imao sam osjećaj da će mene ubiti", rekao je za HRT susjed Marijan.

Načelnik Policijske uprave krapinsko-zagorske Kristijan Suša oprostio se od ubijenog kolege istaknuvši njegov profesionalizam i doprinos službi. "Kolega Robert je odlikovan Spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća, profesionalnom odnosu prema poslu, prema kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti priču da se radi o izuzetno kvalitetnom političkom službeniku i osobi", rekao je Kristijan Suša, načelnik PU krapinsko-zagorske.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izrazio je sućut obitelji Roberta Grileca, ubijenog načelnika krim-policije Krapinsko-zagorske županije, kao i svim policijskim djelatnicima. "Ovo je šokantno i nezapamćeno u Krapinsko-zagorskoj županiji. Robertov život ne može se vratiti, to je veliki gubitak i za policijsku upravu. Izuzetno je bitno da se utvrde sve okolnosti i da se vrati mir u Krapinsko-zagorsku županiju jer smo po statistici najsigurna županija u RH. Samo ću reći, ne ponovilo se", poručio je Kolar.