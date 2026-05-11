Za 274 projekta regionalnih i lokalnih turističkih zajednica 8,6 milijuna eura

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić danas su dodijelili ugovore za projekte turističkih zajednica financiranih iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u 2026. godini, a koje su preuzeli direktori i predstavnici regionalnih turističkih zajednica. Riječ je o 274 projekta regionalnih i lokalnih turističkih zajednica za koje je odobren iznos od gotovo 8,6 milijuna eura.

„Ova ulaganja važan su dio naše politike ravnomjernijeg razvoja hrvatskog turizma jer kroz njih dodatno jačamo kontinentalne i turistički manje razvijene dijelove Hrvatske te stvaramo preduvjete za kvalitetniji, održiviji i cjelogodišnji turizam. Riječ je o ulaganjima koja doprinose kvalitetnijoj turističkoj ponudi, boljoj promociji destinacija, razvoju novih sadržaja i učinkovitijem upravljanju destinacijama, čime dodatno jačamo konkurentnost hrvatskog turizma. Posebno je važno naglasiti kontinuitet ulaganja jer je od 2021. godine kroz ove fondove za razvoj hrvatskih destinacija osigurano više od 51,6 milijuna eura, što potvrđuje da Vlada sustavno ulaže u ravnomjerniji razvoj turizma i jačanje kontinentalnih i turistički manje razvijenih područja“, izjavio je ministar Glavina.

Kada se zasebno promatraju projekti regionalnih turističkih zajednica, njih je odabrano 45 uz odobreni iznos od 4,3 milijuna eura, a isti je iznos odobren i za 229 projekata lokalnih turističkih zajednica.

„Ovim ulaganjima nastavljamo sustavno jačati turistički razvoj kontinentalnih i turistički manje razvijenih područja Hrvatske, s ciljem stvaranja kvalitetnih, održivih i autentičnih turističkih proizvoda tijekom cijele godine. Odobreni projekti pridonijet će boljoj vidljivosti destinacija, razvoju infrastrukture i sadržaja te dodatnom podizanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Velik interes turističkih zajednica potvrđuje koliko su lokalne sredine motivirane za razvoj održivog i cjelogodišnjeg turizma“, poručio je direktor Staničić.

Podsjećamo da je cjelokupni proces započeo 17. studenoga 2025. objavom javnih natječaja koji su bili otvoreni do kraja siječnja ove godine. Konačne odluke o odabranim projektima i odobrenim iznosima donijelo je Turističko vijeće HTZ-a.